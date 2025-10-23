Кабмін додатково виділив 2,5 мільярда на сертифікати за програмою "єВідновлення", – Свириденко

Кабмін виділив додаткові 2,5 мільярда гривень на житлові сертифікати в межах програми "єВідновлення".

Це дозволить понад 1 600 родинам, чиї домівки знищені внаслідок агресії Росії, придбати нове житло, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що подати заявку на отримання сертифіката можна через "Дію", у ЦНАПі або в нотаріуса. Сума сертифіката для кожної родини визначатиметься індивідуально.

Свириденко зауважила, що вимоги до підтвердження руйнування житла на окупованих територіях спрощено.

"Тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 м. Також дозволяємо використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії", – зауважила голова уряду.

Вона додала, що загалом програмою "єВідновленн" вже скористалися 143 тис. сімей, а загальна сума виплат перевищила 50 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що уряд готує нову програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які хотіли б проживати у сільській місцевості.

"Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин", – розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.