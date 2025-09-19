"єВідновлення": У "Дії" з’явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи

У застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".

Як повідомили в пресслужбі "Дії", це фінальний крок у послузі "Виплата на будівництво".

Фінальний звіт потрібен для того, щоб підтвердити фактичне будівництво, показати, що кошти використані за призначенням, а також щоб закрити всі формальності без черг та паперової тяганини.

Для того, щоб зробити це в "Дії", потрібно отримати документ про готовність до експлуатації на порталі "Дія" – декларацію або сертифікат, залежно від площі будинку.

Надалі алгоритм наступний:

"Дія" – "Сервіси" – "єВідновлення" – "Виплата на будівництво" – "Мої виплати" – "Повідомити про завершення",

додати документи та чеки як підтвердження виконаних робіт,

надіслати звіт.

"У "Дії" все необхідне перевіряється автоматично: документи, тип будівництва, технічну інвентаризацію. Якщо щось потребує виправлень – отримаєте чіткі підказки, що саме треба доопрацювати. Подавайте звіт протягом 30 робочих днів після того, як завершите будівництво та отримаєте документ про введення будинку в експлуатацію", – пояснили в "Дії".

Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'явиться шість нових категорій репарацій у Реєстрі збитків.

На початку березня Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Наприкінці серпня Кабмін розширив програму "єВідновлення": ветерани з окупованих територій зможуть отримати 2 млн грн на житло.