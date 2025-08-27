Кабмін розширив програму "єВідновлення": Ветерани з окупованих територій зможуть отримати 2 мільйони на житло
Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за втрачене внаслідок російської агресії житло, встановивши виплати для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.
Програма запрацює через два місяці після опублікування ухваленої сьогодні постанови, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко у Telegram за результатами позачергового засідання уряду у четвер.
"Розширюємо програму "єВідновлення" Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до 2 млн грн на одну людину або сім’ю. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни", – написала Свириденко.
Вона додала, що подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом – у ЦНАПах чи в нотаріусів.
Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів розподілив 4,8 мільярда гривень на фінансування програми "єВідновлення" за кошти кредиту від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).
Очікується, що завдяки цього у межах програм "HOME: компенсація за знищене житло" нові оселі зможуть придбати майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ.
Подивимося, як воно буде працювати.