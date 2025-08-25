В Україні запустять новий етап програми "єВідновлення". Що передбачено?

Уже цього тижня уряд України ухвалить постанову, яка відкриє можливість отримати компенсації за програмою "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, для цього є домовленість із міжнародними партнерами про $180 млн, і ці кошти розраховані на перші 3700 родин, які отримають виплати.

"За час роботи програми компенсації отримали вже понад 120 тис. українських родин. До кінця року плануємо виплатити ще 60 тис. компенсацій, тобто разом буде близько 180 тис. сімей, які отримають підтримку у вигляді виплат чи сертифікатів. На це вже є необхідний ресурс – як кошти державного бюджету, так і фінансування від міжнародних партнерів. Це гарантія того, що програма буде стабільною", – сказав Кулеба.

Він нагадав, що протягом останнього року "єВідновлення" суттєво розширили, зокрема, вперше внутрішньо переміщені особи також отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, запроваджено нову послугу – відбудова на власній ділянці, а також запущено дистанційне обстеження житла на територіях бойових дій.

"Це важливий крок, адже він дає можливість людям, які не можуть фізично забезпечити доступ до своїх осель, пройти оцінку дистанційно. Незабаром така можливість стане доступною й для територій можливих бойових дій", – зауважив Кулеба.

Найбільший напрям програми – відновлення пошкодженого житла. На сьогодні допомогу вже отримали 97,6 тис. сімей на загальну суму 9,8 млрд грн. Другий напрям – компенсація за знищене житло. Для цього держава видає сертифікати, які можна використати для купівлі нової квартири чи будинку. Станом на зараз українські родини отримали 22,1 тисячі таких сертифікатів на суму 32,1 млрд грн. Уже понад 14,6 тис. сертифікатів використано для придбання нового житла – на суму 23 млрд грн.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2025 року Міністерство фінансів України почало здійснювати перевірку заяв громадян для отримання виплати за програмою "єВідновлення".

Перед тим Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "єВідновлення", які дозволять претендувати на отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій житло внутрішньо переміщеним особам.