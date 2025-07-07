Кабмін розблокував доступ до компенсацій за програмою "єВідновлення" для переселенців

Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "єВідновлення", які дозволять претендувати на отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій житло внутрішньо переміщеним особам.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

Зокрема, Кабмін врегулював питання обстеження зруйнованого житла на окупованих територіях та у зоні бойових дій.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Зокрема, на території активних бойових дій та окупованих територіях. Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла", – написав Шмигаль.

Він додав, що відповідальні міністерства мають запустити цю послугу якнайшвидше.

Шмигаль нагадав, що цього року уряд виділив 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене.

За його словами, загалом вже понед 115 тисяч українських родин отримали допомогу через програму "єВідновлення": 97 тисяч родин отримали виплати на відновлення пошкодженого майна, ще майже 20 тисячам сімей виплатили компенсацію для придбання нового житла замість зруйнованого.

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Як повідомлялося, у червні Кабмін ухвалив рішення додатково виділити 3,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Планується, що ці кошти дозволять видати ще понад 2 тис. житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

Загалом за програмою "єВідновлення" вже понад 100 тис. українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тис. сертифікатів для придбання нового житла замість зруйнованого.