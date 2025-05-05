Як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно. Пояснює Мін’юст

Держава запровадила механізми, які дозволяють українцям отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії нерухоме майно за програмою "єВідновлення".

Міністерство юстиції роз’яснило, як подати заявку та що потрібно знати для отримання допомоги.

Подати заявку на компенсацію можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку та є власниками відповідного об’єкта. Обов’язковою умовою є наявність інформації про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Законом передбачено пріоритетне право на отримання компенсації для окремих категорій осіб. Це право враховується під час визначення черговості розгляду заяв та виплат.

Водночас закон визначає і перелік осіб, які не мають права на компенсацію. Зокрема, це стосується підсанкційних осіб, осіб із судимістю за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, а також їхніх спадкоємців.

У яких випадках надається компенсація

Компенсація нараховується за житло, яке:

пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року (тобто після набрання чинності Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні");

розташоване на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії (відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінрозвитку).

На сьогодні компенсація надається за пошкоджені об’єкти житлового призначення для проведення ремонту.

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Якщо пошкодження стосуються квартир у багатоквартирному будинку, компенсація може бути надана лише за умови, що місця загального користування (сходові клітини, ліфти, дахи, під’їзди тощо) не зазнали пошкоджень або ж такі пошкодження були усунені (відремонтовані) після бойових дій.

Компенсація за знищені об’єкти житлового призначення надається шляхом видачі житлового сертифікату чи грошової компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.

Як подати заявку

Подати заявку на компенсацію можна онлайн через портал державних послуг "Дія", а також особисто через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Перелік необхідних документів для подачі заявки офлайн можна зайти за посиланням.

Після подання заявки її опрацьовує відповідна комісія впродовж 30 робочих днів та призначає дату огляду майна для встановлення суми компенсації.

Куди ще можна звернутись за компенсацією

Подати заяву щодо компенсації за знищене або пошкоджене житлове нерухоме майно можна також до Міжнародного реєстру збитків, який був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами. Наразі здійснюється приймання заяв, тоді як їх розгляд та надання компенсації відбуватиметься в межах майбутнього компенсаційного механізму, який наразі перебуває на етапі створення.

Наприкінці березня повідомлялося, що в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.

До того заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська заявляла, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.

На початку березня повідомлялося, що на компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій житло українцям уже нарахували понад 30 млрд грн.