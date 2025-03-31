Україна через війну втратила близько 13% житлового фонду, – Мінгромад

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, передає Укрінформ.

"Ми будемо й надалі говорити про те, якої шкоди ми зазнали у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і війною, яка триває вже четвертий рік. Частина архівів БТІ (Бюро технічної інвентаризації, – ред.) була втрачена, у зв'язку з чим правовстановлюючі документи (щодо права власності громадян на житло, – ред.) були просто втрачені та не підлягають відновленню. І тому ми максимально підкреслюємо важливість внесення громадянами інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В Україні 13% житлового фонду знищено або пошкоджено", – сказала Козловська.

На початку березня повідомлялося, що на компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій житло українцям уже нарахували понад 30 млрд грн.

У жовтні минулого року з'явилася можливість подавати заяву про компенсацію за знищене житло в межах програми "єВідновлення" на порталі "Дія".

До того стало відомо, що мешканці в зоні активних бойових дій в Україні тепер також можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".