"єВідновлення": Заяви на компенсацію за знищене житло почали приймати через портал "Дія"

Подавати заяву про компенсацію за знищене житло у межах програми "єВідновлення" тепер можна й на порталі "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нові можливості у програмі єВідновлення – заява про компенсацію за знищене житло доступна доступна і на порталі "Дія". Важливо, що тепер послугою зможуть скористатися і люди без РНОКПП", – уточнив він.

Крім того, тепер подати заяву можуть і представники власників знищеного житла. Для цього можна звернутися в будь-який ЦНАП, не обов’язково за місцем проживання.

Читайте також: У "Дії" спростили подання документів на "єВідновлення". Додали дві послуги

За словами міністра, від запуску послуги вже 10,7 тис. сімей отримали житлові сертифікати, 4,7 тис. – уже реалізовано.

Як повідомлялося, мешканці в зоні активних бойових дій в Україні тепер також можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".