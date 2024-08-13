У "Дії" спростили подання документів на "єВідновлення". Додали дві послуги

Міністерство цифрової трансформації спростило процедуру для подання в "Дії" власниками пошкодженого внаслідок війни майна заявки на програму "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зокрема, тепер витяг про несудимість можна буде замовити в "Дії" при заповненні заявки на "єВідновлення".

"Раніше члени місцевої комісії самі перевіряли, чи є в людини судимість, а відповідь доводилося чекати днями. Тепер весь процес цифровізований, що значно пришвидшує час оформлення", – пояснили у відомстві.

Крім того, законні представники власників пошкодженого житла тепер також можуть подати заявку на "єВідновлення" та отримати виплату на ремонт.

Зокрема, це стосується випадків, коли одноосібним власником пошкодженого майна є неповнолітні чи недієздатні особи, яким призначено опікуна.

"Щоб подати заяву, потрібно звернутися до ЦНАПу та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником. Гроші надійдуть на картку "єВідновлення" представника", – зазначили у Мінцифри.

Як повідомлялося, мешканці в зоні активних бойових дій в Україні відтепер також можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".