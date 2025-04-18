Україна отримає $84 мільйони від Світового банку на виплату компенсацій за пошкоджене житло
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення $84 млн від Світового банку в межах проєкту HOPE, кошти спрямують на компенсації за пошкоджене внаслідок війни житло за програмою "єВідновлення".
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою єВідновлення. Загалом уже понад 96 тисяч українських родин отримали відповідну підтримку від держави", – наголосив він.
Як додав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, кошти дозволять отримати компенсації ще 24 тис. родин.
Зокрема, $33 млн буде спрямовано на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тисяч родин, ще $49,5 млн – на середні ремонти для понад 6 тисяч родин.
Загалом уже десятки тисяч родин отримали компенсації в межах програми "єВідновлення", з яких понад 8 тисяч змогли придбати нове житло.
Наприкінці березня повідомлялося, що в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.
До того заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська заявляла, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.
На початку березня повідомлялося, що на компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій житло українцям уже нарахували понад 30 млрд грн.
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