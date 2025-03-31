У "Дії" з’явилася можливість подати заявку на компенсацію для відбудови житла на власній ділянці

У "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, тепер можна подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Розширили послугу для українців, які втратили житло через дії ворога. Отримуйте компенсацію за знищене житло та самостійно будуйте нову домівку на своїй землі. Відбудовуйте, якщо ви власник земельної ділянки на території, де немає активних бойових дій", – зазначив Федоров.

Він додав, що перші 600 родин отримають кошти для відбудови на власній ділянці вже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'явилася можливість отримати витяг із реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська заявляла, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.

На початку березня повідомлялося, що на компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій житло українцям уже нарахували понад 30 млрд грн.

У жовтні минулого року з'явилася можливість подавати заяву про компенсацію за знищене житло в межах програми "єВідновлення" на порталі "Дія".