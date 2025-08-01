"єВідновлення": Мінфін відсьогодні почав перевіряти подані за програмою заяви. Що передбачено?

Із 1 серпня 2025 року Міністерство фінансів України почало здійснювати перевірку заяв громадян для отримання виплати за програмою "єВідновлення".

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

"Після подання заяви через портал чи застосунок "Дія" або Центр надання адміністративних послуг відомості по заяві будуть автоматично передані спеціалістам Міністерства фінансів, які протягом п'яти робочих днів можуть надати свої рекомендації. Після успішної перевірки заяви потраплятимуть до комісій місцевої влади", – пояснили в Мінфіні.

Термін перевірки Мінфіном входить у загальний термін розгляду заяви – 30 днів.

Перевірка включатиме в себе оцінку наступних факторів:

реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав,

коректність даних реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП),

коректність прізвища, ім'я та по-батькові,

відсутність судимості за злочини проти держави,

відсутність санкцій.

"Перевірку будуть проходити як заяви подані для отримання коштів на ремонт пошкодженого житла, так і заяви на отримання компенсації за повністю знищені домівки", – зазначили в Мінфіні.

Міністерство фінансів може надати свої рекомендації щодо необхідності виправлення даних, проте остаточне рішення щодо заяви ухвалює комісія місцевої влади.

У Мінфіні зазначили, що, поки заява громадянина проходить верифікацію в Мінфіні, за нею не можуть відбуватися процедурні рішення, такі як нарахування компенсації чи відмова. Проте комісії мають можливість контактувати із заявниками для уточнення деталей по заяві та узгодження часу обстеження.

Як повідомлялося, в липні Банк розвитку Ради Європи виділив Україні додатковий кредит на 100 млн євро в межах проєкту HOME, кошти спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".

Перед тим Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "єВідновлення", які дозволять претендувати на отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій житло внутрішньо переміщеним особам.