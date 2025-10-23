"єВідновлення": Кабмін спростив підтвердження руйнування житла. Що змінилося?

Кабінет Міністрів України спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, тепер людям, чиї домівки зруйновані російськими обстрілами, стане простіше підтвердити руйнування через "Дію" – навіть якщо до житла фізично неможливо дістатися, оскільки уряд оновив правила дистанційного обстеження й до процедури долучаться Державне космічне агентство України та підрозділи Сил оборони.

Раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото з мінімум трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах 4 метрів. Часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

Тепер вимоги спростили:

достатньо одного загального знімка, який показує ступінь пошкодження;

не потрібно знімати строго зверху – головне, щоб було видно руйнування;

похибка геолокації може становити до 10 метрів замість 4;

навіть якщо фото не ідеальні, але разом підтверджують факт знищення – їх приймуть для компенсації.

Окрім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла.

Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії.

Всі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом "Дія".

Як працює програма "єВідновлення"

Власники подають заяву через "Дію" → "Сервіси" → "єВідновлення" та отримують компенсацію за знищене майно.

Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.

Як повідомлялося, Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати в межах програми "єВідновлення". Це дозволить понад 1 600 родинам, чиї домівки знищені внаслідок агресії Росії, придбати нове житло.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих унаслідок збройної агресії Росії. Відтак, сертифікати програми "єВідновлення" діятимуть для зруйнованого житла в пам'ятках архітектури.

Раніше в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".