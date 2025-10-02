"єВідновлення": Відтепер за програмою можна відновити житло в пам’ятках архітектури

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих унаслідок збройної агресії Росії.

Як ідеться в повідомленні Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, відтепер сертифікати програми "єВідновлення" діятимуть для зруйнованого житла в пам'ятках архітектури.

Також спрощено порядок отримання дозволів і погоджень через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Це стосується як нових об'єктів, так і проведення робіт безпосередньо на пам’ятках.

"Уперше власники житла в історичних будівлях отримають можливість скористатися програмою "єВідновлення". Менше бюрократії, оптимізовані процеси. Ми скорочуємо час і процедури, щоб прискорити реальне відновлення нашої культурної спадщини", – зазначила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".

Наприкінці серпня Кабмін розширив програму "єВідновлення": ветерани з окупованих територій зможуть отримати 2 млн грн на житло.