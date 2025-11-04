"єВідновлення": У "Дії" тепер можна подати нову заяву в разі повторного пошкодження житла. ІНФОГРАФІКА

У застосунку "Дія" з'явилася можливість подати нову заяву на компенсацію за програмою "єВідновлення". Зробити це можна навіть у разі, якщо ремонт за попередньою заявою вже розпочато.

Як зазначили в Міністерстві розвитку громад і територій, механізм удосконалено, щоб люди, чиї домівки зазнали повторних ушкоджень, могли швидше отримати підтримку та продовжити відновлення.



Раніше власник пошкодженого житла мав завершити ремонт, подати звіт та дочекатися закриття попередньої заяви – лише після цього можна було подати нову, що затримувало нові виплати. Відтепер подати ще одну заяву можна одразу – просто зафіксувавши нові пошкодження.

Щоб скористатися новою послугою, треба зробити наступне:

у застосунку "Дія" відкрийте "Звіт про ремонт" за попередньою заявою, яка вже в обробці;

поставте відмітку "Майно було пошкоджено повторно";

подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву на компенсацію.

Після цього приїде комісія, яка зафіксує нові руйнування, перевірить стан ремонтних робіт, наново порахує суму компенсації та закриє попередню заяву.

"Повторне звернення можливе лише після закриття рахунку, на який надходили кошти за попередньою заявою. Якщо рахунок ще активний, система повідомить про це. Невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Для нарахування нової компенсації потрібно відкрити новий рахунок", – наголосили в Мінгромад.

Там нагадали, що за програмою "єВідновлення" компенсації вже отримали майже 145 тис. родин на загальну суму понад 51 млрд грн. Із них за пошкоджене житло – виплати отримали більше 116 тис. родин на загальну суму 11,3 млрд грн.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Перед тим повідомлялося, Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати в межах програми "єВідновлення". Це дозволить понад 1 600 родинам, чиї домівки знищені внаслідок агресії Росії, придбати нове житло.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих унаслідок збройної агресії Росії. Відтак, сертифікати програми "єВідновлення" діятимуть для зруйнованого житла в пам'ятках архітектури.

Раніше в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".