Украинцы могут потерять компенсацию за разрушенное жилье, - омбудсмен

Украинцы могут остаться без компенсации за разрушенное или поврежденное жилье из-за отсутствия верифицированных данных в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).

Как сообщает Цензор Нет, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Омбудсмен добавил, что по предварительным оценкам, пострадало около 2,5 млн домохозяйств, тогда как в Реестр подано только 986 тыс. сообщений.

Читайте также: ЕС готовит компенсации украинцам за преступления РФ: механизм запустят до 2027 года

Основные проблемы с получением компенсаций

Дмитрий Лубинец назвал ключевые причины, по которым люди не могут подтвердить право собственности:

Отсутствие подтвержденных сведений в ГРВП (Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество);

Потеря оригиналов документов;

Уничтожение или недоступность архивов БТИ;

Оплата информационных справок;

Низкий уровень осведомленности граждан.

"Люди, которые потеряли дома из-за войны, не должны повторно терять свое право из-за несовершенства системы", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец призвал усилить информационную работу среди граждан и ввести упрощенную административную процедуру подтверждения права собственности на основе копий документов, решений местных советов или архивных данных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветеранам с инвалидностью будут компенсировать расходы на переоборудование авто

Кабмин упростил процедуру восстановления жилья после обстрелов

Ранее мы писали, что Кабинет Министров запустил дополнительный механизм, который позволит громадам быстрее восстанавливать поврежденное вследствие обстрелов жилье. Об этом еще в августе заявила премьер Юлия Свириденко.

По словам главы Кабмина, отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья.

Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению громады, - добавила она.

Читайте также: "єВідновлення": Компенсации по программе уже превысили 52 миллиарда. ИНФОГРАФИКА