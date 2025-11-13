РУС
Новости
Украинцы могут потерять компенсацию за разрушенное жилье, - омбудсмен

Тысячи пострадавших могут не получить возмещение, - Лубинец

Украинцы могут остаться без компенсации за разрушенное или поврежденное жилье из-за отсутствия верифицированных данных в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).

Как сообщает Цензор Нет, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен добавил, что по предварительным оценкам, пострадало около 2,5 млн домохозяйств, тогда как в Реестр подано только 986 тыс. сообщений.

Основные проблемы с получением компенсаций

Дмитрий Лубинец назвал ключевые причины, по которым люди не могут подтвердить право собственности:

  • Отсутствие подтвержденных сведений в ГРВП (Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество);

  • Потеря оригиналов документов;

  • Уничтожение или недоступность архивов БТИ;

  • Оплата информационных справок;

  • Низкий уровень осведомленности граждан.

"Люди, которые потеряли дома из-за войны, не должны повторно терять свое право из-за несовершенства системы", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец призвал усилить информационную работу среди граждан и ввести упрощенную административную процедуру подтверждения права собственности на основе копий документов, решений местных советов или архивных данных.

Кабмин упростил процедуру восстановления жилья после обстрелов

Ранее мы писали, что Кабинет Министров запустил дополнительный механизм, который позволит громадам быстрее восстанавливать поврежденное вследствие обстрелов жилье. Об этом еще в августе заявила премьер Юлия Свириденко.

По словам главы Кабмина, отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья.

Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению громады, - добавила она.

Топ комментарии
+4
А які ще права можуть бути в Українців при банді z-еленого?!
Залишився лише обов'язок бусифікуватись на фронт, мовчати, а кому не подобається - валити, поки не прибили, з території під назвою Україна!
показать весь комментарий
13.11.2025 22:41 Ответить
+2
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
показать весь комментарий
13.11.2025 22:44 Ответить
+2
А ось сюди я піду, дякую що закинули в сторонню тему, бо я їі пропустила щось.
показать весь комментарий
13.11.2025 22:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А які ще права можуть бути в Українців при банді z-еленого?!
Залишився лише обов'язок бусифікуватись на фронт, мовчати, а кому не подобається - валити, поки не прибили, з території під назвою Україна!
показать весь комментарий
13.11.2025 22:41 Ответить
так вали нах.
показать весь комментарий
13.11.2025 22:44 Ответить
тебе хто за рукі держить?
завжди казав їбатися треба завжди, це як спасеніє від крадилова...
показать весь комментарий
13.11.2025 23:07 Ответить
3 дітятки і ти вже не лугандон!
показать весь комментарий
13.11.2025 23:10 Ответить
а порядний самець на фудстемпах.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:11 Ответить
А КабМіндічі, на скільки відсотків погодяться??
Герант у 2019 році, з трибуни ВРУ присягав!!
показать весь комментарий
13.11.2025 22:41 Ответить
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
показать весь комментарий
13.11.2025 22:44 Ответить
А ось сюди я піду, дякую що закинули в сторонню тему, бо я їі пропустила щось.
показать весь комментарий
13.11.2025 22:50 Ответить
якщо в більшості своїй знову вийде молодь, то точно відкриють для виїзду кордони ще й для "22-24" )) мерц обалдєє!
показать весь комментарий
13.11.2025 22:56 Ответить
вони по любому вже все втратили. одній знайомій з тих країв, влітку сказали "ми не знаємо точно, окупована зараз ця територія чи ні, та й чи вивезли звідти архіви, якщо вона окупована. у нас немає даних". саме прикольно, в кінці телефонної розмови їй сказали "ну приїжайте. будемо шось на місті рішать!" )) спинним мозком відчули, що "жива копійка" може з-за кордону прикотитись ))одні "рішали" там повсюди ))
показать весь комментарий
13.11.2025 22:53 Ответить
****** рабы.
показать весь комментарий
13.11.2025 22:57 Ответить
Зепідари все роблять щоб люди нічого не мали....
показать весь комментарий
13.11.2025 23:08 Ответить
 
 