Кабмин упростил процедуру восстановления жилья после обстрелов, - Свириденко

Кабинет Министров запускает дополнительный механизм, который позволит громадам быстрее восстанавливать поврежденное в результате обстрелов жилье.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства, которое состоялось 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"После очередного ужасного обстрела Киева Правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет громадам быстрее восстанавливать поврежденное жилье - многоквартирные дома и общежития", - рассказала глава Кабмина.

Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы.

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Как рассказала Свириденко, все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество - на местах. Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе єВідновлення.

По словам главы Кабмина, отдельно в решении Правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению громады.

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