"Не менше 3%": Свириденко обіцяє прискорення відновлення економіки України у 2025 році
Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2025 року становитиме не менше 3%.
Про це Юлія Свириденко заявила у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів перед голосуванням за її призначення на посаду прем’єр-міністра, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.
"Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3 відсотків", – сказала Свириденко.
Вона наголосила, що уряд має провести перевірку ефективності реалізації програм підтримки економіки.
"Найбільші мультиплікаційні ефекти має програма "5-7-9" і іпотечна програма в тому числі. Сумарно, якщо ми беремо "Зроблено в Україні", вона дає 0,65 відсотка до ВВП", – запевнила Свириденко.
Як повідомлялося, у січні Свириденко оцінювала зростання реального ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3,6%. Ще у грудні минулого року в Мінекономіки очікували, що за підсумками 2024 року зростання ВВП України становитиме 4%.
За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році становило 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.
Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.
Водночас бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році на 4,5%, у 2027 році – на 5% і в 2028 році – на 5,7%.
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Бажала 20%,ОБІЦЯЄ 3%.
Що аносує майстер анонсів,найвеличнішій анонсувальник, Херпду Боневтікович?
2. Немножечко потерпел
3. Умер
сказочники. шмыгаль в шоке: а шо, так можно было?
Вот теперь заживём!!!!🤗😅🤣🤣🥳🥳🤗
Набрали дыбилов и идиотов во власть!!!! Которые умеют только отнимать и делить!!!🤪🤣🤗🤡
зустрічайте 🤑Императриця Юліана друга (патужна)🤑
або 95...квартал