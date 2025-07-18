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Новини Відновлення України
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"Не менше 3%": Свириденко обіцяє прискорення відновлення економіки України у 2025 році

Свириденко припустила уповільнення відновлення економіки України у 2025 році

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2025 року становитиме не менше 3%.

Про це Юлія Свириденко заявила у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів перед голосуванням за її призначення на посаду прем’єр-міністра, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

"Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3 відсотків", – сказала Свириденко.

Вона наголосила, що уряд має провести перевірку ефективності реалізації програм підтримки економіки.

"Найбільші мультиплікаційні ефекти має програма "5-7-9" і іпотечна програма в тому числі. Сумарно, якщо ми беремо "Зроблено в Україні", вона дає 0,65 відсотка до ВВП", – запевнила Свириденко.

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Як повідомлялося, у січні Свириденко оцінювала зростання реального ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3,6%. Ще у грудні минулого року в Мінекономіки очікували, що за підсумками 2024 року зростання ВВП України становитиме 4%.

За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році становило 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році. 

Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.

Водночас бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році на 4,5%, у 2027 році – на 5% і в 2028 році – на 5,7%.

Автор: 

ВВП (1168) Кабмін (7866) Свириденко Юлія (176)


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Топ коментарі
+8
вона хоч зна що таке математика,я навіть не про економіку,дурепо відкрий статистику у нас всюди жирний ,,-,, починаючи з падіння доходів до зменьшеня кількості бажаючих ці доходи генерувати,сама на об'їзну підеш по старій пам'яті???які ж ви всі убогі та мерзенні виродки
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18.07.2025 10:21 Відповісти
+6
Три слабовато,хороший художник может восемь нарисовать.
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18.07.2025 10:15 Відповісти
+6
о боже, а через 2-4 міс скаже що "обставини.. світова економіка...кон"юнктура.."
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18.07.2025 10:17 Відповісти
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"Абіцяю, абіцяюююю, абіцяю, абіцяю"
Буде лише зростання добробуту власної родини...
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18.07.2025 10:13 Відповісти
Те що прем'єр оцінює програму підтримки виробництва 5-7-9 як успішну і перспективну це правильно, але успішний досвід потрібно розширювати. Має з'явитись програма кредитування 0-3-5-7-9 і не тільки для великого бізнесу, а й для ФОПів і навіть для фізичних осіб для розширення ринків збуту продукції українського виробництва. Якщо купляється товар українського виробництва, то держава має під це давати кредити 0-3-5-7-9%.
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18.07.2025 10:38 Відповісти
Так само потрібно надати можливість військовим підрозділам брати кредити під державні гарантії, бо тих грошей які виділяє держава бригадам, у вигляді повернення 10% сплаченого ПДФО, критично не вистачає на закупівлі безпілотників, засобів зв'язку, запчастин для техніки та різноманітного майна, а це катастрофічно впливає на спроможність бригад виконувати бойові завдання!
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18.07.2025 10:45 Відповісти
Три слабовато,хороший художник может восемь нарисовать.
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18.07.2025 10:15 Відповісти
о боже, а через 2-4 міс скаже що "обставини.. світова економіка...кон"юнктура.."
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18.07.2025 10:17 Відповісти
Запроси на посаі скромнішають!
Бажала 20%,ОБІЦЯЄ 3%.
Що аносує майстер анонсів,найвеличнішій анонсувальник, Херпду Боневтікович?
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18.07.2025 10:20 Відповісти
Чого пристали, жінка на цьому не розуміє, прочитала те, що надало оп
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18.07.2025 10:36 Відповісти
Як зє,найдосвідченіший у грі прутнем по всьому,анонсатор?
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18.07.2025 10:57 Відповісти
"згадує як перший прим"єр при Зе обіцяв зростання економіки на 40 відсотків"
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18.07.2025 10:21 Відповісти
вона хоч зна що таке математика,я навіть не про економіку,дурепо відкрий статистику у нас всюди жирний ,,-,, починаючи з падіння доходів до зменьшеня кількості бажаючих ці доходи генерувати,сама на об'їзну підеш по старій пам'яті???які ж ви всі убогі та мерзенні виродки
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18.07.2025 10:21 Відповісти
Краще б звітували про свої минулі досягнення ,а не фантазували про майбутні .
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18.07.2025 10:32 Відповісти
А чому не пообіцяти, коли спитають за це, то піде у дипломати
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18.07.2025 10:33 Відповісти
Реальное покращення только у тех, кто на потоках денег сидит и мутит гешефты от всяких схемок. Остальным вечный п*3дец, который нужно бесконечно "немножечко потерпеть" и разумеется отнестись к нему "с пониманием".
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18.07.2025 10:33 Відповісти
обіцяла депутатам... до чого тут "остальньіе"
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18.07.2025 11:48 Відповісти
1. Родился
2. Немножечко потерпел
3. Умер
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18.07.2025 10:35 Відповісти
Між першим і другим пропущений пункт № 1.5 - наголосував за дебілів у владі.
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18.07.2025 11:33 Відповісти
"Ми плануємо, ми прогнозуємо","не менше 3%"

сказочники. шмыгаль в шоке: а шо, так можно было?
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18.07.2025 10:48 Відповісти
Ускорение экономики на 3% шагом, марш!!!!
Вот теперь заживём!!!!🤗😅🤣🤣🥳🥳🤗
Набрали дыбилов и идиотов во власть!!!! Которые умеют только отнимать и делить!!!🤪🤣🤗🤡
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18.07.2025 10:53 Відповісти
Яке обрали,таке й маємо!
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18.07.2025 10:59 Відповісти
Головне абіцяти абіцять.
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18.07.2025 10:59 Відповісти
Ось і поганяло для майбутньої Президентки: "Юля три процента".
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18.07.2025 11:12 Відповісти
нахіба "презеденки"?
зустрічайте 🤑Императриця Юліана друга (патужна)🤑
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18.07.2025 11:54 Відповісти
Три відсотки оптимальний варіант бо ,якщо 4 і вище все збиратиметься іноземними кредиторами за варіанти Яресько.
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18.07.2025 11:15 Відповісти
А Зеля колись обіцяв вчителям зарплату в 4000 доларів! Тепле його слово. І, головне, він нікому нічого не "должен"...
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18.07.2025 11:15 Відповісти
Нажаль, вона не знає про що говорить.
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18.07.2025 11:29 Відповісти
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18.07.2025 11:31 Відповісти
ну добре що не 40 як у самокатика
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18.07.2025 11:39 Відповісти
або 73%
або 95...квартал
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18.07.2025 12:27 Відповісти
Уіііі, нарешті хтось щось гарантує. А то все обісцянки та обісцянки... А тут одразу видно - людина не просто язиком ляпає, а дає гарантію і готова за базар відповідати. А, ні, чого це я, це ж звичайні зелені з трускавецької школи економіки...
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18.07.2025 12:29 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочив?Запланувати можна на 10% зростання ВВП.Циплят по осені рахують,підбили тільки на 2%.Завжди так .Планують інфляцію на 7%,зросла за рік на 12%.Планують зростання долара на 2%,зріс на 4%.Завжди у них є виправдання по всим випадкам-об'єктивні та суб'єктивні причини.Відровідальності у довбаної ЗЕленої влади ні якої Висновок- поганому танцюристу яйця мішають.
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18.07.2025 12:32 Відповісти

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