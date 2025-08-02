Кабмін спростив процедуру відновлення житла після обстрілів, - Свириденко

Кабінет Міністрів запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів житло.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання уряду, яке відбулося 2 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Після чергового жахливого обстрілу Києва Уряд запускає додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло - багатоквартирні будинки та гуртожитки", - розповіла глава Кабміну.

Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи.

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Як розповіла Свириденко, всі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість — на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення.

За словами очільниці Кабміну, окремо в рішенні Уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання - до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.

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