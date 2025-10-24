Збитки Харкова від агресії Росії перевищують 10 мільярдів євро, – Терехов

Збитки Харкова від російської збройної агресії становлять 10,5 млрд євро.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов під час виступу на форумі, передає Укрінформ.

"Збитки по місту Харкову, тільки приблизно, 10,5 млрд євро складають. Це шалені кошти. Звісно, жодне місто, жодна громада, жодна держава не може самостійно це витримати. Ми потребуємо міжнародної підтримки", – сказавТерехов.

За його словами, загалом пошкоджено чи зруйновано 9 тис. будинків. Втратили житло 160 тис. харків'ян, також потребують постійного житла переселенці, яких у Харкові зареєстровано вже 207 тис.

"Вони ж не можуть усе своє життя жити у гуртожитках. Ми це розуміємо. Тобто потрібно, щоб ми уже зараз будували житло – і для вимушених переселенців, і для містян, які втратили житло. Нам потрібна комплексна відбудова", – зазначив Терехов.

Крім того, Терехов наголосив, що наразі бізнес прифронтових міст і громад потребує державної програми страхування від воєнних ризиків, а також пільгового кредитування.

У березні повідомлялося, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.

У жовтні Кабінет Міністрів України спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих унаслідок збройної агресії Росії. Відтак, сертифікати програми "єВідновлення" діятимуть для зруйнованого житла в пам'ятках архітектури.