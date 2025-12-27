Зачистка Купянска бойцами 2-го корпуса НГУ "Хартия". ВИДЕО

Подразделения поисково-ударной группировки "Хартия" обнародовали видео боевых действий во время освобождения Купянска и окрестных сел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 2-й корпус НГУ "Хартия" провел успешную штурмовую операцию против оккупантов в районе Купянска и прилегающих населенных пунктов.

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В ролике зафиксированы боевые действия с камер GoPro пехотинцев и дронов, в частности непосредственно с территории города.

Бойцы ведут стрелковые бои в лесистой местности, эвакуацию раненых, применение FPV-дронов по вражеской пехоте и укрытиям, а также штурм зданий в районе городской больницы, где скрывались оккупанты.

Подробности

В ходе операции, которая длилась с 22 сентября по 12 декабря, подразделения ПУУ "Хартия" освободили Киндрашовку, Радьковку и их окрестности, вышли к реке Оскол севернее Купянска, перекрыв наземные маршруты снабжения врага и разблокировав украинские силы на восточном берегу. По официальным данным, в ходе операции было уничтожено 1027 российских военнослужащих, 291 - ранено, 13 - взято в плен.

Контрнаступательная операция "Хартии" стала очередным этапом стабилизации ситуации в Харьковской области. Летом 2024 года бойцы корпуса остановили наступление противника, а с осени 2024-го по весну 2025-го — отбили ряд лесных массивов на этом направлении.

Сейчас продолжается зачистка Купянска. Подразделения ПУУ "Хартия" продолжают работать в центральной части города, где, по оценкам, остается до 100 оккупантов.

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