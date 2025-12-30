Воины 77-й бригады уничтожают небольшие пехотные группы оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении противник пытается действовать небольшими пехотными группами, перемещаясь по одному-двум военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются скопиться в одном районе, однако их попытки срываются.

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Пилоты 77-й отдельной аэромобильной бригады не дают врагу возможности дойти до определенных районов, ликвидируя живую силу на подходах.

В частности, было уничтожено:

6 оккупантов;

1 НРК;

1 мототехника;

2 укрытия;

1 антенна;

8 вражеских БПЛА.

Также на кадрах видно, что был поражен 1 танк противника, который был спрятан в здании.

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