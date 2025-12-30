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Воины 77-й бригады уничтожают небольшие пехотные группы оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении противник пытается действовать небольшими пехотными группами, перемещаясь по одному-двум военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются скопиться в одном районе, однако их попытки срываются.

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Пилоты 77-й отдельной аэромобильной бригады не дают врагу возможности дойти до определенных районов, ликвидируя живую силу на подходах.

В частности, было уничтожено:

  • 6 оккупантов;
  • 1 НРК;
  • 1 мототехника;
  • 2 укрытия;
  • 1 антенна;
  • 8 вражеских БПЛА.

Также на кадрах видно, что был поражен 1 танк противника, который был спрятан в здании.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) дроны (7588) 77 ОАБ (63) Харьковская область (2917) Купянский район (769) Купянск (1002) НРК наземный роботизированный комплекс (151)
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