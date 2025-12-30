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Воины 77-й бригады уничтожают небольшие пехотные группы оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении противник пытается действовать небольшими пехотными группами, перемещаясь по одному-двум военнослужащим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются скопиться в одном районе, однако их попытки срываются.
Пилоты 77-й отдельной аэромобильной бригады не дают врагу возможности дойти до определенных районов, ликвидируя живую силу на подходах.
В частности, было уничтожено:
- 6 оккупантов;
- 1 НРК;
- 1 мототехника;
- 2 укрытия;
- 1 антенна;
- 8 вражеских БПЛА.
Также на кадрах видно, что был поражен 1 танк противника, который был спрятан в здании.
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