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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Горит нефтебаза в росиии
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Нефтебаза горит в Калужской области РФ после атаки беспилотников. ВИДЕО

Вечером 31 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке

После атаки БПЛА горит нефтебаза "Роснефти". 

Эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ.

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Предыдущие удары по РФ

  • Напомним, в ночь на 31 декабря дроны ЦСО "А" СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.

Автор: 

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