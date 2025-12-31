Нефтебаза горит в Калужской области РФ после атаки беспилотников. ВИДЕО
Вечером 31 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что известно об атаке
После атаки БПЛА горит нефтебаза "Роснефти".
Эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ.
Предыдущие удары по РФ
- Напомним, в ночь на 31 декабря дроны ЦСО "А" СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль