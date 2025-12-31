Нефтебаза горит в Калужской области РФ после атаки беспилотников. ВИДЕО

Вечером 31 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке

После атаки БПЛА горит нефтебаза "Роснефти".

Эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ и ряд других целей оккупантов на ТОТ Украины, - Генштаб

Предыдущие удары по РФ