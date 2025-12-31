Дроны СБУ поразили нефтебазу "Темп" в Ярославской области РФ, - источники. ВИДЕО
Дроны ЦСО "А" СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
Предприятие входит в Росрезерв и предназначено для хранения больших объемов топлива.
После попадания БПЛА СБУ возник масштабный пожар.
Сам город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе России.
перейменувати нафтобазу "Темп" в нафтобазу "Трамп" для уникнення атак.
(хоча це неточно)