Дроны СБУ поразили нефтебазу "Темп" в Ярославской области РФ, - источники. ВИДЕО

Дроны ЦСО "А" СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Предприятие входит в Росрезерв и предназначено для хранения больших объемов топлива.

После попадания БПЛА СБУ возник масштабный пожар.

Сам город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе России.

