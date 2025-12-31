РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
896 7

Дроны СБУ поразили нефтебазу "Темп" в Ярославской области РФ, - источники. ВИДЕО

Дроны ЦСО "А" СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Предприятие входит в Росрезерв и предназначено для хранения больших объемов топлива.

После попадания БПЛА СБУ возник масштабный пожар.

Сам город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ и ряд объектов на ВОТ Украины, - Генштаб

Автор: 

СБУ (20738) Удары по РФ (721) Ярославская область РФ (4)
31.12.2025 16:05 Ответить
809.82 km
31.12.2025 16:06 Ответить
Даю лайфхак для кацапів:
перейменувати нафтобазу "Темп" в нафтобазу "Трамп" для уникнення атак.
(хоча це неточно)
31.12.2025 16:08 Ответить
Не встигли підняти флаг як біля Венесуели на танкері.
31.12.2025 16:13 Ответить
Ще б Моськва к х.ям згоріла, історія пам'ятає прецедент.
31.12.2025 16:10 Ответить
Тогда деревянная была, а сейчас сам знаешь, не сгорит, только развалить можно
31.12.2025 16:16 Ответить
Скорей всего горит один резервуар, а там их штук десять
31.12.2025 16:18 Ответить
 
 