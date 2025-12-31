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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони СБУ уразили нафтобазу "Темп" у Ярославській області РФ, - джерела. ВIДЕО

Дрони ЦСО "А" СБУ атакували нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Підприємство входить до Росрезерву та призначене для зберігання великих обсягів пального.

Після влучання БпЛА СБУ виникла масштабна пожежа.

Саме місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а нафтобаза "Темп" - важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.

Читайте: Сили оборони уразили НПЗ у Ярославській області РФ та низку об’єктів на ТОТ України, - Генштаб

Автор: 

СБУ (14065) Удари по РФ (1114) Ярославська область РФ (35)
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Топ коментарі
+17
Ще б Моськва к х.ям згоріла, історія пам'ятає прецедент.
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31.12.2025 16:10 Відповісти
+9
Даю лайфхак для кацапів:
перейменувати нафтобазу "Темп" в нафтобазу "Трамп" для уникнення атак.
(хоча це неточно)
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31.12.2025 16:08 Відповісти
+8
Не встигли підняти флаг як біля Венесуели на танкері.
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31.12.2025 16:13 Відповісти

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