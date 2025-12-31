Дрони СБУ уразили нафтобазу "Темп" у Ярославській області РФ, - джерела. ВIДЕО
Дрони ЦСО "А" СБУ атакували нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Підприємство входить до Росрезерву та призначене для зберігання великих обсягів пального.
Після влучання БпЛА СБУ виникла масштабна пожежа.
Саме місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а нафтобаза "Темп" - важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.
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перейменувати нафтобазу "Темп" в нафтобазу "Трамп" для уникнення атак.
(хоча це неточно)