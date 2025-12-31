Дрони СБУ уразили нафтобазу "Темп" у Ярославській області РФ, - джерела. ВIДЕО

Дрони ЦСО "А" СБУ атакували нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Підприємство входить до Росрезерву та призначене для зберігання великих обсягів пального.

Після влучання БпЛА СБУ виникла масштабна пожежа.

Саме місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а нафтобаза "Темп" - важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.

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