Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ и ряд других целей оккупантов на ВОТ Украины, - Генштаб
В ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Что поразили Силы обороны
Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.
- Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.
- Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла агрессора, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействован в обеспечении вооруженных сил противника.
Также осуществлено огневое поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края РФ. Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения вооруженных сил агрессора.
Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.
В эту же ночь украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской обл. РФ. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемкой, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар.
Удары по целям оккупантов на ВОТ Украины
Кроме того, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Оленевки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель, что в Донецкой области.
І взагалі Туапсе це Україна. Це теж ТОТ України. Москалики, от накуя комуняки українську Кубань вам віддали?
Настане день, і ти розплющиш очі
Це буде вранці, або, може, вночі,
Не через вибух, чи сигнал тривоги -
Від пари слів: "Вставайте! Перемога!"
Загалом в грудні було 11 ударів по НПЗ.
Особливо радує знесенн обох стендерів на відвантажувальних причалах "Таманьнєфтєгазу"(привіт "бєльгійському" бзнесмену мішелю литваку).
І ще дрони в цьому році можуть встигнути відвідати комбнат Госрезерву "Октябрьскій" у Ярославлі, а то якось ярославцям обідно - у якомусь Рибінську є новорічне фаєр-шоу, а обласний центр гастролери не відвідали.