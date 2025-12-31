РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 364 21

Дроны атаковали российский Рыбинск: горят резервуары с топливом. ВИДЕО

Утром жители российского Рыбинска (Ярославская область) сообщили о взрывах. На одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Очевидцы сообщили, что горят резервуары с топливом.

Аналитики ASTRA геолокализовали место пожара, придя к выводу, что горит резервуарный парк в микрорайоне Копаево.

Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар
Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар

Известно, что там расположен ФДКУ "Комбинат "Темп", входящий в систему Росрезерва и предназначенный для хранения горючего.

Что говорят власти?

Утром губернатор Михаил Евраев сообщил об опасности БПЛА.

Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар

Через 5 часов он заявил об отбое опасности. 

"В Ярославской области отбита атака вражеских БПЛА. Полные данные есть в отчетах Министерства обороны РФ", - сказал губернатор.

Дроны атаковали Рыбинск в России: бушует пожар

Примечательно, что Минобороны РФ в своем сводке не упомянуло о Ярославской области.

Что предшествовало?

Автор: 

россия (98567) Ярославская область РФ (4)
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
31.12.2025 11:29 Ответить
+11
нарешті дйшла черга до ФГКУ комбінату "Темп" Росрезерву (58°01'21.8"N 38°57'22.6"E). А там херачить і херачить - резервуарний парк на 60 РВСів.
Східно-південнше за 80 кілометрів щн комбінат Росрезерва "Октябрьскій" (57°32'46.6"N 39°56'57.9"E) у передмісті Ярославля на 40+ РВСів. відстань така ж сама від кордону Чернігівської області - 700 км.
Ну і шоб три рази не вставать за Ярославську область, то там пвнічніше за два кілометри (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) у Ярославлі прямо на березі Волги є Ярославська перевалочна нафтобаза на 55 РВСів. Сподіваюсь лід вже там став, щоб пожежні кораблі не змогли підійти.
Хай гріються.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:50 Ответить
+5
кацапи погріються
показать весь комментарий
31.12.2025 11:32 Ответить
Кацапи вже власні побрехеньки один на одного перекидають. Цей гауляйтер пише що все буде у звітах міннападу кацапстану,а тим взагалі виявилося насрати.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:29 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2025 11:29 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2025 11:44 Ответить
Класика🤭
Ех, були часи...😉
показать весь комментарий
31.12.2025 11:49 Ответить
Рибінськ - це десь близько Валдаю, відстань між ними десь 300км по прямій... Треба було б хоч одному дрону промазати...
показать весь комментарий
31.12.2025 11:32 Ответить
нема там *****
та не було останнім часом
показать весь комментарий
31.12.2025 11:36 Ответить
та я знаю, що в нього нова підстилка, а Валдай він залишив Кабаєвій з виплодом. Але ж я турбуюсь про нього, щоб хоч раз правду сказав!
показать весь комментарий
31.12.2025 11:41 Ответить
***** та правда речі апріорі несумісні
просто дронів шкода, є інші більш цікаві об'єкти на *****стані
показать весь комментарий
31.12.2025 11:42 Ответить
то що на першому плані халабуда ***** по якій випустили 92 дрони ?
показать весь комментарий
31.12.2025 11:32 Ответить
кацапи погріються
показать весь комментарий
31.12.2025 11:32 Ответить
"Новый Год к нам мчится! Скоро всё случится! Сбудется, что снится..."
"Навагодний фейерверк!!!"
показать весь комментарий
31.12.2025 11:37 Ответить
"ждать ужє нєдолга, скорА будєт Йолка!! ,, І бажано блєдь з лєбядямі!,
показать весь комментарий
31.12.2025 11:46 Ответить
Ось вам *********, і прутіна день! Свято наближається!
показать весь комментарий
31.12.2025 11:44 Ответить
'В помещєніі важна зашторіть окна плотнимі занавєскамі' - такого ефективного методу протидії дронам я ще не читав.

Чумардоси, шторьтє окна!!!
показать весь комментарий
31.12.2025 11:45 Ответить
Ми "шторили" у березні 2022-го... Поки до міста не підвезли комплекси ЗРК, і кацапських "коршаків" почали регулярно збивать... Бачив, як збивали ракетою. Бачив, як вдало спрацювала чи-то "Шилка", чи ЗУ-23-2. Красиво падали...А та шторка до цих пір на вікні висить - бо вранці сонце б"є прямо у вікно, і, якщо працює телевізор, то на екрані нічого не видно...
показать весь комментарий
31.12.2025 12:39 Ответить
нарешті дйшла черга до ФГКУ комбінату "Темп" Росрезерву (58°01'21.8"N 38°57'22.6"E). А там херачить і херачить - резервуарний парк на 60 РВСів.
Східно-південнше за 80 кілометрів щн комбінат Росрезерва "Октябрьскій" (57°32'46.6"N 39°56'57.9"E) у передмісті Ярославля на 40+ РВСів. відстань така ж сама від кордону Чернігівської області - 700 км.
Ну і шоб три рази не вставать за Ярославську область, то там пвнічніше за два кілометри (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) у Ярославлі прямо на березі Волги є Ярославська перевалочна нафтобаза на 55 РВСів. Сподіваюсь лід вже там став, щоб пожежні кораблі не змогли підійти.
Хай гріються.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:50 Ответить
"Беспилотная опасность" - ситуація, коли пілоти авіалайнера біжать з кабіни до туалету
показать весь комментарий
31.12.2025 11:52 Ответить
НАвАгАдній ХВЄрьЄрвЄрк...
показать весь комментарий
31.12.2025 11:53 Ответить
******-Копаево!
показать весь комментарий
31.12.2025 12:25 Ответить
ВАУ!
Слава ЗСУ!
Ось так ми рашу-підорашу гаряче привітали з Новим Роком!
Грійтесь москалі, горіте, смажтесь добячко!
показать весь комментарий
31.12.2025 12:36 Ответить
Грійтесь, суки, поки вам ЗСУ тепло постачають. Та кажіть - дякую, бандерівці.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:00 Ответить
 
 