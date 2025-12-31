Дроны атаковали российский Рыбинск: горят резервуары с топливом. ВИДЕО

Утром жители российского Рыбинска (Ярославская область) сообщили о взрывах. На одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Что известно?

Очевидцы сообщили, что горят резервуары с топливом.

Аналитики ASTRA геолокализовали место пожара, придя к выводу, что горит резервуарный парк в микрорайоне Копаево.





Известно, что там расположен ФДКУ "Комбинат "Темп", входящий в систему Росрезерва и предназначенный для хранения горючего.

Что говорят власти?

Утром губернатор Михаил Евраев сообщил об опасности БПЛА.

Через 5 часов он заявил об отбое опасности.

"В Ярославской области отбита атака вражеских БПЛА. Полные данные есть в отчетах Министерства обороны РФ", - сказал губернатор.

Примечательно, что Минобороны РФ в своем сводке не упомянуло о Ярославской области.

Что предшествовало?

Известно также, что в ночь на среду, 31 декабря, беспилотники атаковали Туапсе Краснодарского края РФ.

