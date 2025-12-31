Дроны атаковали российский Рыбинск: горят резервуары с топливом. ВИДЕО
Утром жители российского Рыбинска (Ярославская область) сообщили о взрывах. На одном из предприятий возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Что известно?
Очевидцы сообщили, что горят резервуары с топливом.
Аналитики ASTRA геолокализовали место пожара, придя к выводу, что горит резервуарный парк в микрорайоне Копаево.
Известно, что там расположен ФДКУ "Комбинат "Темп", входящий в систему Росрезерва и предназначенный для хранения горючего.
Что говорят власти?
Утром губернатор Михаил Евраев сообщил об опасности БПЛА.
Через 5 часов он заявил об отбое опасности.
"В Ярославской области отбита атака вражеских БПЛА. Полные данные есть в отчетах Министерства обороны РФ", - сказал губернатор.
Примечательно, что Минобороны РФ в своем сводке не упомянуло о Ярославской области.
Что предшествовало?
- Известно также, что в ночь на среду, 31 декабря, беспилотники атаковали Туапсе Краснодарского края РФ.
Ех, були часи...😉
та не було останнім часом
просто дронів шкода, є інші більш цікаві об'єкти на *****стані
"Навагодний фейерверк!!!"
Чумардоси, шторьтє окна!!!
Східно-південнше за 80 кілометрів щн комбінат Росрезерва "Октябрьскій" (57°32'46.6"N 39°56'57.9"E) у передмісті Ярославля на 40+ РВСів. відстань така ж сама від кордону Чернігівської області - 700 км.
Ну і шоб три рази не вставать за Ярославську область, то там пвнічніше за два кілометри (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) у Ярославлі прямо на березі Волги є Ярославська перевалочна нафтобаза на 55 РВСів. Сподіваюсь лід вже там став, щоб пожежні кораблі не змогли підійти.
Хай гріються.
Слава ЗСУ!
Ось так ми рашу-підорашу гаряче привітали з Новим Роком!
Грійтесь москалі, горіте, смажтесь добячко!