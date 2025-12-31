Дроны атаковали Туапсе: повреждены НПЗ и причал в порту
В ночь на среду, 31 декабря, беспилотники атаковали Туапсе Краснодарского края РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Есть взрывные последствия
Сначала местные жители сообщали, что после атаки горит нефтебаза.
Впоследствии Оперштаб Краснодарского края сообщил, что НПЗ, газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в результате атаки.
Утверждается, что на НПЗ повреждено оборудование.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Туапсе, под ударом предположительно оказались НПЗ и порт.
- По данным СМИ, в декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России.
- 26 декабря дроны атаковали российский Волгоград, вспыхнул пожар в районе НПЗ.
Топ комментарии
+3 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий31.12.2025 07:41 Ответить Ссылка
+2 Наталия Гончар
показать весь комментарий31.12.2025 07:00 Ответить Ссылка
+2 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий31.12.2025 07:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДТ 31 грудня, 2025, 00:50
Росія не надала жодних доказів атаки.
Посол США в НАТО Метью Вітакер висловив сумнів щодо https://zn.ua/ukr/WORLD/lavrov-ukrajina-atakuvala-rezidentsiju-putina-ponad-90-bezpilotnikami-.html заяви Росії, що Україна атакувала дронами резиденцію глави Кремля Владіміра Путіна. Про це https://www.reuters.com/world/europe/us-nato-envoy-casts-*****-russian-claim-that-ukraine-attacked-putins-residence-2025-12-30/ пишеReuters.
«Неясно, чи це насправді сталося… Мені здається, що це трохи нетактовно - бути так близько до укладення мирної угоди, коли Україна дійсно хоче її укласти, а потім робити щось, що може бути сприйнято як необдумане або некорисне», - сказав Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox Business.
Він додав, що хоче ознайомитися з даними американських спецслужб про цей інцидент.