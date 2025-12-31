РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 623 14

Дроны атаковали Туапсе: повреждены НПЗ и причал в порту

В ночь на среду, 31 декабря, беспилотники атаковали Туапсе Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть взрывные последствия

Сначала местные жители сообщали, что после атаки горит нефтебаза.

Впоследствии Оперштаб Краснодарского края сообщил, что НПЗ, газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в результате атаки.

Утверждается, что на НПЗ повреждено оборудование.

Туапсе после атаки

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Туапсе, под ударом предположительно оказались НПЗ и порт.
  • По данным СМИ, в декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России.
  • 26 декабря дроны атаковали российский Волгоград, вспыхнул пожар в районе НПЗ.

Автор: 

Топ комментарии
+3
NYT: США призупинили штурм танкера "тіньового флоту" після того, як на ньому зʼявився прапор РФ
31.12.2025 07:41 Ответить
31.12.2025 07:41 Ответить
+2
У ГРУДНІ УКРАЇНА ВСТАНОВИЛА РЕКОРД ЗА КІЛЬКІСТЮ АТАК ПО ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ РФ - BLOOMBERG
31.12.2025 07:00 Ответить
31.12.2025 07:00 Ответить
+2
пуйло ,поскаржся рудому
31.12.2025 07:07 Ответить
31.12.2025 07:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
У ГРУДНІ УКРАЇНА ВСТАНОВИЛА РЕКОРД ЗА КІЛЬКІСТЮ АТАК ПО ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ РФ - BLOOMBERG
31.12.2025 07:00 Ответить
31.12.2025 07:00 Ответить
ПОСОЛ США ПРИ НАТО ЧЕКАЄ НА ДАНІ РОЗВІДКИ ЩОДО ЗАЯВИ МОСКВИ ПРО АТАКУ ДРОНІВ НА РЕЗИДЕНЦІЮ ПУТІНА

ДТ 31 грудня, 2025, 00:50
Росія не надала жодних доказів атаки.

Посол США в НАТО Метью Вітакер висловив сумнів щодо https://zn.ua/ukr/WORLD/lavrov-ukrajina-atakuvala-rezidentsiju-putina-ponad-90-bezpilotnikami-.html заяви Росії, що Україна атакувала дронами резиденцію глави Кремля Владіміра Путіна. Про це https://www.reuters.com/world/europe/us-nato-envoy-casts-*****-russian-claim-that-ukraine-attacked-putins-residence-2025-12-30/ пишеReuters.

«Неясно, чи це насправді сталося… Мені здається, що це трохи нетактовно - бути так близько до укладення мирної угоди, коли Україна дійсно хоче її укласти, а потім робити щось, що може бути сприйнято як необдумане або некорисне», - сказав Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

Він додав, що хоче ознайомитися з даними американських спецслужб про цей інцидент.
31.12.2025 07:02 Ответить
31.12.2025 07:02 Ответить
пуйло ,поскаржся рудому
31.12.2025 07:07 Ответить
31.12.2025 07:07 Ответить
Мало!
31.12.2025 07:37 Ответить
31.12.2025 07:37 Ответить
NYT: США призупинили штурм танкера "тіньового флоту" після того, як на ньому зʼявився прапор РФ
31.12.2025 07:41 Ответить
31.12.2025 07:41 Ответить
а раптом путин нападе
31.12.2025 07:44 Ответить
31.12.2025 07:44 Ответить
Суки...
31.12.2025 07:44 Ответить
31.12.2025 07:44 Ответить
сцуки
31.12.2025 07:49 Ответить
31.12.2025 07:49 Ответить
Танкер Bella 1 належить турецькій компанії та потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема "Хезболли", єменських хуситів та іранського Корпусу вартових ісламської революції. Танкер є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

31.12.2025 07:57 Ответить
31.12.2025 07:57 Ответить
31.12.2025 07:57 Ответить
реакція кацапів- класика! в ній вся їхня суть!
31.12.2025 08:15 Ответить
31.12.2025 08:15 Ответить
Це ж якими треба бути конченими довб@******, щоб так радіти обстрілам власного міста та пожежам
31.12.2025 08:18 Ответить
31.12.2025 08:18 Ответить
двіжуха
31.12.2025 08:21 Ответить
31.12.2025 08:21 Ответить
ТуаПсякам повинно було сподобадся.
31.12.2025 08:21 Ответить
31.12.2025 08:21 Ответить
Ні - кацапи, таки-точно, не люди... Це ж треба - мать таку "вивихнуту" психіку! Верещать у захваті, від наслідків удару та пожежі, по власному місту!
31.12.2025 08:36 Ответить
31.12.2025 08:36 Ответить
 
 