Дроны атаковали Туапсе: повреждены НПЗ и причал в порту

В ночь на среду, 31 декабря, беспилотники атаковали Туапсе Краснодарского края РФ.

Есть взрывные последствия

Сначала местные жители сообщали, что после атаки горит нефтебаза.

Впоследствии Оперштаб Краснодарского края сообщил, что НПЗ, газовая труба в жилом секторе и причал в порту повреждены в результате атаки.

Утверждается, что на НПЗ повреждено оборудование.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Туапсе, под ударом предположительно оказались НПЗ и порт.

По данным СМИ, в декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России.

26 декабря дроны атаковали российский Волгоград, вспыхнул пожар в районе НПЗ.

