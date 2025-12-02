РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10839 посетителей онлайн
Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ
6 130 7

Беспилотники атаковали Туапсе: под ударом предположительно оказались НПЗ и порт. ВИДЕО

Утром 2 декабря город Туапсе Краснодарского края РФ подвергся массированной атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Supernova+.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам очевидцев, в небе над городом наблюдали пролет нескольких беспилотников, после чего раздались громкие удары.

Пользователи местных телеграм-каналов пишут, что взрывы были слышны в разных районах города, а также в пригороде. Часть свидетелей сообщает о вспышках в воздухе, похожих на работу ПВО.

Официальной информации российские власти пока не предоставляют. Данных о пострадавших или разрушениях также нет.

По предварительным данным, под удар попали нефтеперерабатывающий завод и порт Туапсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина осуществила рекордное количество атак по нефтяной инфраструктуре России в ноябре, — Bloomberg

Автор: 

НПЗ (526) Удары по РФ (1021) Туапсе (48)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впливає . Воно підпалює кацапам пердаки .
показать весь комментарий
02.12.2025 06:44 Ответить
Навідь тим кацапам, що під ВПН прикидуються американцями
показать весь комментарий
02.12.2025 07:24 Ответить
так, впливає. На валютні надходження для ведення війни. Туапсинський НПЗ експортує свою продукцію, таку як високосірчисте дизельне паливо, мазут і вакуумний газойль до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру. Крім того через відвантажувальний термінал НПЗ також відвантажується сира нафта на експорт.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:50 Ответить
Тссс... Несторе, не бійся, грамоту тобі в фсб випишуть. І дадуть преміальний фанфурик бояри, такої в штатах не купиш...
показать весь комментарий
02.12.2025 07:23 Ответить
з почином у цьому місяці.
У листопаді було 18 уражень НПЗ.

У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:35 Ответить
Туапсе Все !
показать весь комментарий
02.12.2025 06:37 Ответить
 
 