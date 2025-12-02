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Беспилотники атаковали Туапсе: под ударом предположительно оказались НПЗ и порт. ВИДЕО
Утром 2 декабря город Туапсе Краснодарского края РФ подвергся массированной атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Supernova+.
По словам очевидцев, в небе над городом наблюдали пролет нескольких беспилотников, после чего раздались громкие удары.
Пользователи местных телеграм-каналов пишут, что взрывы были слышны в разных районах города, а также в пригороде. Часть свидетелей сообщает о вспышках в воздухе, похожих на работу ПВО.
Официальной информации российские власти пока не предоставляют. Данных о пострадавших или разрушениях также нет.
По предварительным данным, под удар попали нефтеперерабатывающий завод и порт Туапсе.
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У листопаді було 18 уражень НПЗ.
У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.