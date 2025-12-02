Безпілотники атакували Туапсе: під ударом імовірно опинився НПЗ та порт. ВIДЕО

Уранці 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю РФ зазнало масованої атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Supernova+.

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За словами очевидців, у небі над містом спостерігали проліт кількох безпілотників, після чого пролунали гучні удари.

Користувачі місцевих телеграм-каналів пишуть, що вибухи було чути у різних районах міста, а також у передмісті. Частина свідків повідомляє про спалахи у повітрі, схожі на роботу ППО.

Офіційної інформації російська влада наразі не надає. Даних про постраждалих або руйнування також немає.

За попередніми даними, під удар потрапили нафтопереробний завод та порт Туапсе.

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Атаки БпЛА на Туапсе

Порт і нафтотермінал у Туапсе - важливі для експорту нафтопродуктів, удари по них істотно вливає на їхню роботу. Протягом 2025 року українські безпілотники декілька разів атакувати ці об'єкти.

У ніч на 14 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Туапсе.

24 вересня морські дрони вдарили по нафтових логістичних об’єктах у портах на Чорному морі, серед них - Туапсе. Удар нібито "паралізував" нафтовий перевантажувальний комплекс у Туапсе.

У ніч проти 2 листопада дрони вдарили по порту Туапсе: постраждали нафтотерминал та танкер. За повідомленнями - "танкер спалахнув, термінал пошкоджено". Запроваджувався режим "дронової небезпеки" на кілька годин. Наслідки:

порт призупинив експорт палива;

нафтопереробний завод зупинив роботу.

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