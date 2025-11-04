УКР
Біля порту Туапсе після атаки дронів СБУ стався розлив нафти на кілька кілометрів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки зафіксували розлив нафти на кілька кілометрів поблизу портового терміналу в російському Туапсе після атаки дронів, яку здійснила Служба безпеки України.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Біля порту Туапсе після атаки дронів СБУ стався розлив нафти

На фото видно нафтяну пляму довжиною близько 3,6 км, що поширилася від терміналу в акваторію Чорного моря.

Місцева влада Туапсе підтвердила атаку на порт. За їхніми даними, пошкоджень зазнали будівлі нафтового терміналу та два іноземні судна, які перебували в порту. Повідомляється, що постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА на регіони РФ: у Нижньогородській області уражено два підприємства. ФОТО

Що відомо про атаку на термінал?

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала.

За даними спецслужб, зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на момент удару в терміналі перебували щонайменше три судна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували нафтохімічний завод у Башкортостані. ВIДЕО

Ну все, тепер грєта заклює.
04.11.2025 11:41 Відповісти
нє-ета другоє,ета ліцемєрка разлівав нєфті на расєє нікада нє відіт...
04.11.2025 11:48 Відповісти
Хорошо, но мало
04.11.2025 11:47 Відповісти
В любому порту мають бути служби, які у випадку потрапляння у воду ГСМ мають поставити бонові загородження, які локализують їх на невеликій ділянці моря.
Це в любому порту, що вже казати про нафтовий термінал?!
Але де екологія, і де русня?
04.11.2025 11:52 Відповісти
Це погано.
04.11.2025 12:16 Відповісти
 
 