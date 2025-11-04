Біля порту Туапсе після атаки дронів СБУ стався розлив нафти на кілька кілометрів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки зафіксували розлив нафти на кілька кілометрів поблизу портового терміналу в російському Туапсе після атаки дронів, яку здійснила Служба безпеки України.

На фото видно нафтяну пляму довжиною близько 3,6 км, що поширилася від терміналу в акваторію Чорного моря.

Місцева влада Туапсе підтвердила атаку на порт. За їхніми даними, пошкоджень зазнали будівлі нафтового терміналу та два іноземні судна, які перебували в порту. Повідомляється, що постраждалих немає.

Що відомо про атаку на термінал?

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала.

За даними спецслужб, зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на момент удару в терміналі перебували щонайменше три судна.

