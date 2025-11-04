РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
1 133 4

Возле порта Туапсе после атаки дронов СБУ произошел разлив нефти на несколько километров

Спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в российском Туапсе после атаки дронов, которую осуществила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Возле порта Туапсе после атаки дронов СБУ произошел разлив нефти

На фото видно нефтяное пятно длиной около 3,6 км, которое распространилось от терминала в акваторию Черного моря.

Местные власти Туапсе подтвердили атаку на порт. По их данным, повреждения получили здания нефтяного терминала и два иностранных судна, которые находились в порту. Сообщается, что пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на регионы РФ: в Нижегородской области поражены два предприятия. ФОТО

Что известно об атаке на терминал?

В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала.

По данным спецслужб, зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на момент удара в терминале находились по меньшей мере три судна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали нефтехимический завод в Башкортостане. ВИДЕО

Автор: 

нефть (2063) россия (97924) атака (689)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все, тепер грєта заклює.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:41 Ответить
нє-ета другоє,ета ліцемєрка разлівав нєфті на расєє нікада нє відіт...
показать весь комментарий
04.11.2025 11:48 Ответить
Хорошо, но мало
показать весь комментарий
04.11.2025 11:47 Ответить
В любому порту мають бути служби, які у випадку потрапляння у воду ГСМ мають поставити бонові загородження, які локализують їх на невеликій ділянці моря.
Це в любому порту, що вже казати про нафтовий термінал?!
Але де екологія, і де русня?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:52 Ответить
 
 