Возле порта Туапсе после атаки дронов СБУ произошел разлив нефти на несколько километров
Спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в российском Туапсе после атаки дронов, которую осуществила Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
На фото видно нефтяное пятно длиной около 3,6 км, которое распространилось от терминала в акваторию Черного моря.
Местные власти Туапсе подтвердили атаку на порт. По их данным, повреждения получили здания нефтяного терминала и два иностранных судна, которые находились в порту. Сообщается, что пострадавших нет.
Что известно об атаке на терминал?
В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала.
По данным спецслужб, зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.
По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на момент удара в терминале находились по меньшей мере три судна.
Це в любому порту, що вже казати про нафтовий термінал?!
Але де екологія, і де русня?