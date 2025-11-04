Возле порта Туапсе после атаки дронов СБУ произошел разлив нефти на несколько километров

Спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в российском Туапсе после атаки дронов, которую осуществила Служба безопасности Украины.

На фото видно нефтяное пятно длиной около 3,6 км, которое распространилось от терминала в акваторию Черного моря.

Местные власти Туапсе подтвердили атаку на порт. По их данным, повреждения получили здания нефтяного терминала и два иностранных судна, которые находились в порту. Сообщается, что пострадавших нет.

Что известно об атаке на терминал?

В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала.

По данным спецслужб, зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на момент удара в терминале находились по меньшей мере три судна.

