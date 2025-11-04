Атака БПЛА на регионы РФ: в Нижегородской области поражены два предприятия. ФОТО

В ночь на 4 ноября взрывы прогремели в Кстово Нижегородской области РФ. После атаки дронов вспыхнул пожар в промышленной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Astra и местные СМИ.

О взрывах ночью сообщили жители Кстово. Впоследствии в соцсетях появились видео, на которых видна яркая вспышка над городом, а также пожар, начавшийся после удара.

По данным Astra, полученным после анализа фото и видео, кадры были сняты в селе Новоликеево. Согласно их анализу, возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены два крупных нефтепредприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Объекты находятся рядом друг с другом.

Судя по сообщениям в российских каналах, атака на Кстово длилась не один час.

Какие предприятия атаковали дроны?

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших и старейших в российской нефтепереработке. Мощность переработки нефти на заводе достигает около 17 млн тонн в год, что делает его одним из четырех ведущих НПЗ РФ по объему переработки.

Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом есть информация, что предприятие производит компоненты для взрывчатки.

