Атака БПЛА на регионы РФ: в Нижегородской области поражены два предприятия. ФОТО

В ночь на 4 ноября взрывы прогремели в Кстово Нижегородской области РФ. После атаки дронов вспыхнул пожар в промышленной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Astra и местные СМИ.

О взрывах ночью сообщили жители Кстово. Впоследствии в соцсетях появились видео, на которых видна яркая вспышка над городом, а также пожар, начавшийся после удара.

По данным Astra, полученным после анализа фото и видео, кадры были сняты в селе Новоликеево. Согласно их анализу, возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены два крупных нефтепредприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Объекты находятся рядом друг с другом.

Судя по сообщениям в российских каналах, атака на Кстово длилась не один час.

Какие предприятия атаковали дроны?

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших и старейших в российской нефтепереработке. Мощность переработки нефти на заводе достигает около 17 млн тонн в год, что делает его одним из четырех ведущих НПЗ РФ по объему переработки.

Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом есть информация, что предприятие производит компоненты для взрывчатки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали нефтехимический завод в Башкирии. ВИДЕО

Взрывы в Кстово: дроны атаковали промзону возле "Лукойл" і "СИБУР
Взрывы в Кстово: дроны атаковали промзону возле "Лукойл" і "СИБУР
Взрывы в Кстово: дроны атаковали промзону возле "Лукойл" і "СИБУР

НА СТРАТЕГІЧНОМУ АЕРОДРОМІ РФ ПАРТИЗАНИ ЗНИЩИЛИ МАШИНУ ЗВ'ЯЗКУ, ЯКА КООРДИНУВАЛА АВІАЦІЮ

Зокрема, це вплине на вильоти бомбардувальників.

Представники партизанського руху "АТЕШ" знищили машину зв'язку російської армії на аеродромі в Ростові-на-Дону. Ця техніка є важливим вузлом військового зв'язку, який координує авіацію.

Летовище належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії Повітряно-космічних сил та ППО Південного військового округу РФ, https://t.me/atesh_ua/8470 повідомили підпільники у своєму Telegram-каналі.
04.11.2025 07:44 Ответить
+2
04.11.2025 07:45 Ответить
+2
Частина Курської області РФ після атаки залишилася без світла - місцева влада
04.11.2025 08:19 Ответить
Що кацапота Гойдаааа!
04.11.2025 07:59 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/vms-atakuvali-elitnij-**************-rf-na-vishkakh-bojka.html https://zn.ua/ukr/war/vms-atakuvali-elitnij-**************-rf-na-vishkakh-ВМС АТАКУВАЛИ ЕЛІТНИЙ СПЕЦПІДРОЗДІЛ РФ НА "ВИШКАХ БОЙКА"

03 листопада, 2025,

Росіяни традиційно спробували видати це за власний успіх.

Військово-морські сили ЗСУ продовжують здійснювати успішні удари по російських окупантах. Після того як кілька днів тому вони за допомогою крилатих ракет "Нептун" https://zn.ua/ukr/war/vms-neptunom-vdarili-po-orlovskij-tets-ta-elektropidstantsiji-u-novobrjansku-.html атакували два важливі енергооб'єкти на території РФ - Орловську ТЕЦ та електричну підстанцію "Новобрянська" - сьогодні бійці здійснили успішний удар по буровій установці "Сиваш". Пресслужба https://t.me/ukrainian_navy/17389 розповідає, що вони уразили розташований там елітний спецпідрозділ російських окупантів.

Воїнам вдалося знищити не лише технічні засоби розвідки та спостереження, які росіяни розміщували на так званих "вишках Бойка" у Чорному морі, але й ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу.
04.11.2025 08:03 Ответить
а Бойко про це знає ?
04.11.2025 08:07 Ответить
• у Курській області після удару дрона сталося аварійне відключення електропостачання.

• вибухи біля підстанції у Рильську, "хлопки" над Липецьком і Борисоглібськом у Воронезькій області.
04.11.2025 08:08 Ответить
у Волгоградській області атаковано електропідстанцію.
04.11.2025 08:09 Ответить
а в Мене світло вже тиждень не вимикають
04.11.2025 08:10 Ответить
Не зурочте!
04.11.2025 08:41 Ответить
Частина Курської області РФ після атаки залишилася без світла - місцева влада
04.11.2025 08:19 Ответить
Обломки разбушевались а почему ? Да потому что нужна движуха...
04.11.2025 08:40 Ответить
 
 