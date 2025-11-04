Атака БПЛА на регионы РФ: в Нижегородской области поражены два предприятия. ФОТО
В ночь на 4 ноября взрывы прогремели в Кстово Нижегородской области РФ. После атаки дронов вспыхнул пожар в промышленной зоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Astra и местные СМИ.
О взрывах ночью сообщили жители Кстово. Впоследствии в соцсетях появились видео, на которых видна яркая вспышка над городом, а также пожар, начавшийся после удара.
По данным Astra, полученным после анализа фото и видео, кадры были сняты в селе Новоликеево. Согласно их анализу, возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены два крупных нефтепредприятия — "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Объекты находятся рядом друг с другом.
Судя по сообщениям в российских каналах, атака на Кстово длилась не один час.
Какие предприятия атаковали дроны?
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших и старейших в российской нефтепереработке. Мощность переработки нефти на заводе достигает около 17 млн тонн в год, что делает его одним из четырех ведущих НПЗ РФ по объему переработки.
Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом есть информация, что предприятие производит компоненты для взрывчатки.
Зокрема, це вплине на вильоти бомбардувальників.
Представники партизанського руху "АТЕШ" знищили машину зв'язку російської армії на аеродромі в Ростові-на-Дону. Ця техніка є важливим вузлом військового зв'язку, який координує авіацію.
Летовище належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії Повітряно-космічних сил та ППО Південного військового округу РФ, https://t.me/atesh_ua/8470 повідомили підпільники у своєму Telegram-каналі.
03 листопада, 2025,
Росіяни традиційно спробували видати це за власний успіх.
Військово-морські сили ЗСУ продовжують здійснювати успішні удари по російських окупантах. Після того як кілька днів тому вони за допомогою крилатих ракет "Нептун" https://zn.ua/ukr/war/vms-neptunom-vdarili-po-orlovskij-tets-ta-elektropidstantsiji-u-novobrjansku-.html атакували два важливі енергооб'єкти на території РФ - Орловську ТЕЦ та електричну підстанцію "Новобрянська" - сьогодні бійці здійснили успішний удар по буровій установці "Сиваш". Пресслужба https://t.me/ukrainian_navy/17389 розповідає, що вони уразили розташований там елітний спецпідрозділ російських окупантів.
Воїнам вдалося знищити не лише технічні засоби розвідки та спостереження, які росіяни розміщували на так званих "вишках Бойка" у Чорному морі, але й ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу.
• вибухи біля підстанції у Рильську, "хлопки" над Липецьком і Борисоглібськом у Воронезькій області.