Атака БпЛА на регіони РФ: у Нижньогородській області уражено два підприємства. ФОТО
У ніч проти 4 листопада вибухи пролунали у Кстово Нижньогородської області РФ. Після атаки дронів спалахнула пожежа в промисловій зоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Astra та місцеві ЗМІ.
Про вибухи вночі повідомили мешканці Кстово. Згодом у соцмережах з’явилися відео, на яких видно яскравий спалах над містом, а також пожежу, що почалася після удару.
За даними Astra, отриманими після аналізу фото та відео, кадри були зняті в селі Новолікеєво. Згідно з їхнім аналізом, загоряння сталося у південно-східній частині промзони, де розташовані два великі нафтопідприємства — "СИБУР-Кстово" і "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Об’єкти знаходяться поруч один з одним.
Судячи з повідомлень у російських каналах, атака на Кстово тривала не одну годину.
Які підприємства атакували дрони?
ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – один з найбільших і найстаріших в російській нафтопереробці. Потужність переробки нафти на заводі досягає близько 17 млн тонн на рік, що робить його одним з чотирьох провідних НПЗ РФ за обсягом переробки.
Нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, а також ряд вуглеводневих фракцій. При цьому є інформація, що підприємство виробляє компоненти для вибухівки.
Зокрема, це вплине на вильоти бомбардувальників.
Представники партизанського руху "АТЕШ" знищили машину зв'язку російської армії на аеродромі в Ростові-на-Дону. Ця техніка є важливим вузлом військового зв'язку, який координує авіацію.
Летовище належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії Повітряно-космічних сил та ППО Південного військового округу РФ, https://t.me/atesh_ua/8470 повідомили підпільники у своєму Telegram-каналі.
03 листопада, 2025,
Росіяни традиційно спробували видати це за власний успіх.
Військово-морські сили ЗСУ продовжують здійснювати успішні удари по російських окупантах. Після того як кілька днів тому вони за допомогою крилатих ракет "Нептун" https://zn.ua/ukr/war/vms-neptunom-vdarili-po-orlovskij-tets-ta-elektropidstantsiji-u-novobrjansku-.html атакували два важливі енергооб'єкти на території РФ - Орловську ТЕЦ та електричну підстанцію "Новобрянська" - сьогодні бійці здійснили успішний удар по буровій установці "Сиваш". Пресслужба https://t.me/ukrainian_navy/17389 розповідає, що вони уразили розташований там елітний спецпідрозділ російських окупантів.
Воїнам вдалося знищити не лише технічні засоби розвідки та спостереження, які росіяни розміщували на так званих "вишках Бойка" у Чорному морі, але й ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу.