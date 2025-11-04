Атака БпЛА на регіони РФ: у Нижньогородській області уражено два підприємства. ФОТО

У ніч проти 4 листопада вибухи пролунали у Кстово Нижньогородської області РФ. Після атаки дронів спалахнула пожежа в промисловій зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Astra та місцеві ЗМІ.

Про вибухи вночі повідомили мешканці Кстово. Згодом у соцмережах з’явилися відео, на яких видно яскравий спалах над містом, а також пожежу, що почалася після удару.

За даними Astra, отриманими після аналізу фото та відео, кадри були зняті в селі Новолікеєво. Згідно з їхнім аналізом, загоряння сталося у південно-східній частині промзони, де розташовані два великі нафтопідприємства — "СИБУР-Кстово" і "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Об’єкти знаходяться поруч один з одним.

Судячи з повідомлень у російських каналах, атака на Кстово тривала не одну годину.

Які підприємства атакували дрони?

ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – один з найбільших і найстаріших в російській нафтопереробці. Потужність переробки нафти на заводі досягає близько 17 млн тонн на рік, що робить його одним з чотирьох провідних НПЗ РФ за обсягом переробки.

Нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, а також ряд вуглеводневих фракцій. При цьому є інформація, що підприємство виробляє компоненти для вибухівки.

