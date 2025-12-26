РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ Дроны атаковали Краснодарский край
1 383 1

Дроны атаковали порт Темрюк в РФ: спутники зафиксировали пожар. ФОТО

Спутники зафиксировали последствия атаки дронов на порт Темрюк в Краснодарском крае. РФ. Виден масштабный пожар на нефтяных резервуарах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки последствий атаки опубликовало "Радио Свобода".

В частности, на них виден пожар в порту и дым, который растянулся на более чем 30 км.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м, а на его тушении задействовано почти 100 человек и 26 единиц техники.

Пожар в порту Темрюк после удара дронов — спутниковые фото
Что предшествовало?

В ночь на 25 декабря была поражена инфраструктура морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.

По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Что известно о порте Темрюк?

Порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Является основным портом, который принимал теневой флот и переоформлял грузы похищенного угля и зерна из портов Мариуполь и Бердянск.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти. Издание "Новая Кубань" писало, что оттуда "потоки топлива отправляются непосредственно в страны Черноморья и Средиземноморья".

  • Благодаря железнодорожному и морскому сообщению порт связывает внутренние регионы России (регионы добычи, металлургии, энергетики) с морскими путями и экспортом в Черное/Средиземное море.

  • Учитывая нынешнюю войну и санкции, порты как Темрюк имеют стратегическое значение для доступа к водным путям — но также становятся мишенями атак, как видно из последних событий.

Автор: 

порт (761) Удары по РФ (715) Краснодарский край (17)
Правила форума Совет форумчан
Що - "вчепилися? Тепер хай "пафтаряют"... Роблять "кровопускання за "Кровопусканням", кацпапам... Бо, як кимсь було сказано в середині ХХ століття, - "Нафта - кров війни...".
Поки на місці порту не залишиться випалена земля...
показать весь комментарий
26.12.2025 08:17 Ответить
 
 