Дроны атаковали порт Темрюк в РФ: спутники зафиксировали пожар. ФОТО
Спутники зафиксировали последствия атаки дронов на порт Темрюк в Краснодарском крае. РФ. Виден масштабный пожар на нефтяных резервуарах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки последствий атаки опубликовало "Радио Свобода".
В частности, на них виден пожар в порту и дым, который растянулся на более чем 30 км.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м, а на его тушении задействовано почти 100 человек и 26 единиц техники.
Что предшествовало?
В ночь на 25 декабря была поражена инфраструктура морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.
По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.
Что известно о порте Темрюк?
Порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.
Является основным портом, который принимал теневой флот и переоформлял грузы похищенного угля и зерна из портов Мариуполь и Бердянск.
Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти. Издание "Новая Кубань" писало, что оттуда "потоки топлива отправляются непосредственно в страны Черноморья и Средиземноморья".
-
Благодаря железнодорожному и морскому сообщению порт связывает внутренние регионы России (регионы добычи, металлургии, энергетики) с морскими путями и экспортом в Черное/Средиземное море.
-
Учитывая нынешнюю войну и санкции, порты как Темрюк имеют стратегическое значение для доступа к водным путям — но также становятся мишенями атак, как видно из последних событий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки на місці порту не залишиться випалена земля...