Дроны атаковали порт Темрюк в РФ: спутники зафиксировали пожар. ФОТО

Спутники зафиксировали последствия атаки дронов на порт Темрюк в Краснодарском крае. РФ. Виден масштабный пожар на нефтяных резервуарах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки последствий атаки опубликовало "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, на них виден пожар в порту и дым, который растянулся на более чем 30 км.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м, а на его тушении задействовано почти 100 человек и 26 единиц техники.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали российский Волгоград: вспыхнул пожар в районе НПЗ. ВИДЕО

Что предшествовало?

В ночь на 25 декабря была поражена инфраструктура морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.

По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Что известно о порте Темрюк?

Порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Является основным портом, который принимал теневой флот и переоформлял грузы похищенного угля и зерна из портов Мариуполь и Бердянск.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти. Издание "Новая Кубань" писало, что оттуда "потоки топлива отправляются непосредственно в страны Черноморья и Средиземноморья".

Благодаря железнодорожному и морскому сообщению порт связывает внутренние регионы России (регионы добычи, металлургии, энергетики) с морскими путями и экспортом в Черное/Средиземное море.

Учитывая нынешнюю войну и санкции, порты как Темрюк имеют стратегическое значение для доступа к водным путям — но также становятся мишенями атак, как видно из последних событий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оренбургский ГПЗ и нефтяной порт Темрюк атаковали дроны СБУ, - источник. ВИДЕО