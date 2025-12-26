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Дроны атаковали российский Волгоград: вспыхнул пожар в районе НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 26 декабря беспилотники атаковали Волгоград. Из-за атаки закрыли местный аэропорт 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы и Exilenova+.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал, что российская ПВО отражает массированную атаку беспилотных летательных аппаратов.

Цензор.НЕТ Изображение

Он также сообщил, что якобы повреждений объектов нет, но на видео четко видно задымление и, вероятно, пожар. По предварительной информации, в районе НПЗ.

Волгоград

Утром Минобороны РФ заявило, что над Волгоградской областью якобы сбиты 34 украинских беспилотника.

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Что известно о НПЗ в Волгограде?

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один из крупнейших НПЗ России. Первичная переработка - около 15,7 млн тонн в год.

Входит в состав российской компании Лукойл.

  • Основные характеристики:
  • Доля в российской переработке: около 5–6 % общей мощности РФ;
  • Продукция: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут, другие нефтепродукты;
  • Поставки сырья: перерабатывает смесь западносибирской и нижневолжской нефти, поступающей по трубопроводу Самара–Тихорецк. 

Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, важный для энергетического обеспечения региона. 

Продукция завода используется как в гражданской экономике, так и для снабжения военной техникой и логистики ВС РФ.

Поражение НПЗ в 2025 году

Во время российско-украинской войны завод неоднократно становился целью атак украинских беспилотников и сил специальных операций:

  • В январе 2025 года ВСУ подтвердили удар по НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", где были зафиксированы вспышки и взрывы в районе завода.

  • В августе 2025 года беспилотники вызвали пожары на предприятии, из-за чего временно прекращался прием нефти и работа ключевых установок.

  • В сентябре Силы специальных операций ВСУ поразили НПЗ, что привело к остановке работы завода на определенное время.

Эти удары связаны со стратегией Украины ослабить способность России поддерживать свою военную машину путем воздействия на логистику и поставки топлива.

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Волгоград (88) НПЗ (599) Удары по РФ (1106)
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Топ комментарии
+8
Які саме? ГЕС? Чи теплові? Б"ють по тих об"єктах, удар по яких вимагає найменше затрат БПЛА, при найбільшому ККД... На НПЗ та нафтобазах заряди БПЛА виступають "детонатором" - а "вибухівкою" є їх "сировина", яку переробляють чи зберігають... І ще одне - саме нафта і нафтопродукти є головним джерелом надходження грошей, для підтримки війни...
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26.12.2025 08:24 Ответить
+5
Горить плає нафтовий завод.
ЗСУ знову **...т Расею в рот.
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26.12.2025 07:33 Ответить
+2
Знову 100500 "один з найбільших" нпз. Чому не палають кацапські електростанції?
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26.12.2025 07:27 Ответить

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