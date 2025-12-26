Дрони атакували російський Волгоград: спалахнула пожежа у районі НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 26 грудня безпілотники атакувала Волгоград. Через атаку закрили місцевий аеропорт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російське ППО відбиває масовану атаку безпілотних літальних апаратів.

Він також повідомив, що нібито пошкоджень об'єктів немає, але на відео чітко видно задимлення та, ймовірно, пожежу. За попередньою інформацією, у районі НПЗ.

Зранку міноборони РФ заявило, що над Волгоградською областю нібито збито 34 українські безпілотники.

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Що відомо про НПЗ у Волгограді?

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один з найбільших НПЗ Росії. Первинна переробка - близько 15,7 млн тонн на рік.

Входить до складу російської компанії Лукойл.

Основні характеристики:

Частка у російському переробленні: близько 5–6 % загальної потужності РФ;

Продукція: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут, інші нафтопродукти;

Постачання сировини: переробляє суміш західносибірської та нижньоволзької нафти, що надходить трубопроводом Самара–Тихорецьк.

Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, важливий для енергетичного забезпечення регіону.

Продукція заводу використовується як у цивільній економіці, так і для постачання військової техніки та логістики ЗС РФ.

Ураження НПЗ у 2025 році

Під час російсько-української війни завод неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників і сил спеціальних операцій:

У січні 2025 року ЗСУ підтвердили удар по НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", де були зафіксовані спалахи та вибухи в районі заводу.

У серпні 2025 року безпілотники спричинили пожежі на підприємстві, через що тимчасово припинявся прийом нафти й робота ключових установок.

У вересні Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили НПЗ, що призвело до зупинки роботи заводу на певний час.

Ці удари пов’язані зі стратегією України ослабити здатність Росії підтримувати свою військову машину шляхом впливу на логістику та постачання палива.

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