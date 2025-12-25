Атака дронів на нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеокадри атаки безпілотників на нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї Росії, яка відбулася в ніч на 22 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах зафіксовано серію вибухів на території об’єкта. За наявною інформацією, удару зазнали нафтовий термінал, склад боєприпасів, а також місце зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотних літальних апаратів.

Повідомляється про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден, що перебували на території терміналу. Унаслідок атаки також виникла пожежа площею понад 1 тисячу квадратних метрів.

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