Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області: спалахнула пожежа. ВIДЕО

"Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов Тульської області РФ був атакований вночі 24 грудня, спалахнула пожежа на підприємстві.

Про це повідомили місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що каже місцева влада?

Згодом інформацію про атаку на завод підтвердив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

За його словами, регіон було атаковано безпілотниками.

"На території одного з підприємств у Тульській області сталося займання. Наразі відкрите горіння локалізовано, постраждалих немає", - запевнив очільник регіону.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 грудня українські дрони атакували Ставропольский край РФ. Під удар потрапила промзона у Будьонновську.

Окрім того, росіяни заявили про атаку дронів на Краснодарський край: пошкоджено два судна та два причали в порту "Тамань".

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