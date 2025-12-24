Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області: спалахнула пожежа. ВIДЕО
"Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов Тульської області РФ був атакований вночі 24 грудня, спалахнула пожежа на підприємстві.
Про це повідомили місцеві мешканці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Що каже місцева влада?
Згодом інформацію про атаку на завод підтвердив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.
За його словами, регіон було атаковано безпілотниками.
"На території одного з підприємств у Тульській області сталося займання. Наразі відкрите горіння локалізовано, постраждалих немає", - запевнив очільник регіону.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 грудня українські дрони атакували Ставропольский край РФ. Під удар потрапила промзона у Будьонновську.
- Окрім того, росіяни заявили про атаку дронів на Краснодарський край: пошкоджено два судна та два причали в порту "Тамань".
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