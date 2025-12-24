Дроны атаковали завод по производству каучука в Тульской области: вспыхнул пожар. ВИДЕО

"Ефремовский завод синтетического каучука" в городе Ефремов Тульской области РФ был атакован ночью 24 декабря, на предприятии вспыхнул пожар.

Об этом сообщили местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Что говорят местные власти?

Впоследствии информацию об атаке на завод подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, регион был атакован беспилотниками.

"На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано, пострадавших нет", - заверил глава региона.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря украинские дроны атаковали Ставропольский край РФ. Под удар попала промзона в Буденновске.

Кроме того, россияне заявили об атаке дронов на Краснодарский край: повреждены два судна и два причала в порту "Тамань".

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