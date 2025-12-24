Дроны атаковали завод по производству каучука в Тульской области: вспыхнул пожар. ВИДЕО
"Ефремовский завод синтетического каучука" в городе Ефремов Тульской области РФ был атакован ночью 24 декабря, на предприятии вспыхнул пожар.
Об этом сообщили местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Что говорят местные власти?
Впоследствии информацию об атаке на завод подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По его словам, регион был атакован беспилотниками.
"На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано, пострадавших нет", - заверил глава региона.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря украинские дроны атаковали Ставропольский край РФ. Под удар попала промзона в Буденновске.
- Кроме того, россияне заявили об атаке дронов на Краснодарский край: повреждены два судна и два причала в порту "Тамань".
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