В Буденновске Ставропольского края дроны атаковали промзону, возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 23 декабря украинские дроны атаковали Ставропольский край РФ. Под удар попала промзона в Буденновске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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По его информации, на территории промзоны возник пожар, пострадавших нет.

Владимиров не назвал, какой именно объект стал целью атаки, однако ранее украинские мониторинговые каналы со ссылкой на жителей Буденновска утверждали, что удар был нанесен по крупному нефтехимическому заводу "Ставролен".

На видео, достоверность которых невозможно оперативно проверить, видно зарево большого пожара. Ранее предприятие уже подвергалось атаке дронов в середине ноября и в конце октября.

Украинские военные не сообщали об атаке на Буденновск.

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Последствия атаки





Предыдущие атаки

29 октября 2025 года нефтехимический завод "Ставролен" был атакован в Буденновске Ставропольского края.

В ночь на среду, 12 ноября, в Буденновске Ставропольского края РФ раздались взрывы во время объявления воздушной тревоги. Регион атаковали беспилотники. По информации Генштаба, Силы обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен".

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