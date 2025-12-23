У Будьонновську Ставропольського краю дрони атакували промзону, виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 23 грудня українські дрони атакували Ставропольский край РФ. Під удар потрапила промзона у Будьонновську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Володимир Владіміров.

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За його інформацією, на території промзони виникла пожежа, постраждалих немає.

Владіміров не назвав, який саме об'єкт став метою атаки, проте раніше українські моніторингові канали з посиланням на жителів Будьонівська стверджували, що удар був нанесений по великому нафтохімічному заводу "Ставролен".

На відео, достовірність яких неможливо оперативно перевірити, видно зарево великої пожежі. Раніше підприємство вже було атаковане дронами в середині листопада і наприкінці жовтня.

Українські військові не повідомляли про атаку на Будьонновськ.

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Наслідки атаки





Попередні атаки

29 жовтня 2025 року нафтохімічний завод "Ставролен" був атакований у Будьонновську Ставропольського краю.

У ніч проти середи, 12 листопада, у Будьонновську Ставропольського краю РФ лунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги. Регіон атакували безпілотники. За інформацією Генштабу, Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролен".

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