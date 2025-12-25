Атака дронов на нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

В сети обнародованы видеокадры атаки беспилотников на нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России, которая произошла в ночь на 22 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях зафиксирована серия взрывов на территории объекта. По имеющейся информации, удару подверглись нефтяной терминал, склад боеприпасов, а также место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов, находившихся на территории терминала. В результате атаки также возник пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров.

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