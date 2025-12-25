РУС
Атака дронов на регионы РФ
1 639 18

Ночная атака дронов на Москву: российская ПВО якобы сбила 8 БПЛА

Ночная атака дронов на Москву: Собянин заявил о работе ПВО

В ночь на 25 декабря Москву атаковали беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, силы ПВО РФ якобы сбили 8 БПЛА.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Первые сообщения о сбитых беспилотниках появились около двух часов ночи. Тогда Собянин сообщил о якобы уничтожении 4 беспилотников, которые "атаковали Москву". 

Впоследствии, в 2:06 и в 2:08 мэр Москвы сообщил о якобы сбитых еще двух и одном БПЛА, которые летели на Москву.

В 2:20 он заявил о сбивании еще одного беспилотника, "атаковавшего Москву".

Топ комментарии
+7
Дєрьмак сидить на сусідній дачі біля зеленського і продовжує всім крутити.
25.12.2025 07:55 Ответить
+6
Чекаємо об'єктивної інформації. Тому що кукурікання собяніна-це ні про що.
25.12.2025 07:50 Ответить
+4
Вікно хоть вибили?
25.12.2025 07:52 Ответить
Касьянов може зробити тисячі дешевих пенопластових дронів, і якщо серед них запустити сотню бобрів з великою бч то чверть точно долетить!
25.12.2025 07:49 Ответить
Дєрьмак в ауті. Тоді чому Касьянова не відновлюють?
25.12.2025 07:52 Ответить
Дєрьмак сидить на сусідній дачі біля зеленського і продовжує всім крутити.
25.12.2025 07:55 Ответить
Тому, що Дейнеко (голова Держприкордонслужби України (ДПСУ) є людиною Єрмака
25.12.2025 07:59 Ответить
Так Кас'янов робив все, щоб нарід вибрав єрмака і йому подібних. Пам'ятаю, що перед самим нападом росії пропагував відзначати 23 лютого, бо він бач служив при радянському союзі і його свято.
25.12.2025 08:09 Ответить
Я намагаюсь судити за фактами. Він робив дешеві беспілотники, якими можна перевантажити ппо москви. А тепер не робить.
25.12.2025 08:13 Ответить
І я виключно суджу за фактами. Якби Кас'янов і йому подібні не ''мочили'' ''баригу'', то і повномасшабного нападу ворога у 2022 році не було. Нікому було розміновувати Чонгар, відводити наші війська і знищувати ракетні програми. Навпаки, все нарощувалося і укріплювалося.
25.12.2025 08:18 Ответить
Але це не привід зараз не давати Касьянову робити беспілотники.
25.12.2025 08:23 Ответить
Я щось не пам*ятаю, щоб Касян якось завзято "мочив" вашого ідола.
25.12.2025 08:48 Ответить
Москва - повітряна тривога!
25.12.2025 07:49 Ответить
Чекаємо об'єктивної інформації. Тому що кукурікання собяніна-це ні про що.
25.12.2025 07:50 Ответить
Відключень світла по 16 годин на добу нажаль нема після потужних ударів,а це говорить багато про що.
25.12.2025 07:55 Ответить
Премію від пу собі вибиває, за спасіння мацкви)))
25.12.2025 07:50 Ответить
Вікно хоть вибили?
25.12.2025 07:52 Ответить
Вже блекаут чи ще ні?
25.12.2025 08:01 Ответить
Менше десятка дронів для ППО Мааскви як дробинка слону
25.12.2025 08:50 Ответить
Ще при Совку існувало на весь сересер два спеціальних округи ППО - Маасковський і Бакинський. Для сталіци сересеру він був навіть швидше протитакетний, бо всі протиракети, на ті часи здатні закрити повітряний простір від МБР, були зосереджені там.
25.12.2025 08:54 Ответить
Матіас Руст довів що ппо маскви не існує.
25.12.2025 09:00 Ответить
 
 