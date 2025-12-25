Ночная атака дронов на Москву: российская ПВО якобы сбила 8 БПЛА
В ночь на 25 декабря Москву атаковали беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, силы ПВО РФ якобы сбили 8 БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Первые сообщения о сбитых беспилотниках появились около двух часов ночи. Тогда Собянин сообщил о якобы уничтожении 4 беспилотников, которые "атаковали Москву".
Впоследствии, в 2:06 и в 2:08 мэр Москвы сообщил о якобы сбитых еще двух и одном БПЛА, которые летели на Москву.
В 2:20 он заявил о сбивании еще одного беспилотника, "атаковавшего Москву".
