Пожежа у Краснодарському краї РФ: дрони атакували порт Темрюк

У ніч на 25 грудня безпілотники атакували порт у місті Темрюк Краснодарського краю Росії. Внаслідок удару загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперштаб Краснодарського краю РФ.

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За даними, вогонь охопив два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки, зокрема співробітників Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Що передувало?

Вночі 5 грудня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився порт у місті Темрюк.

Чому дрони атакують цей порт?

Порт Темрюк - є основним портом, який приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна з портів Маріуполь та Бердянськ.

Влітку цього року російські ЗМІ повідомляли, що в Темрюкському порту був відкритий термінал для експорту нафти. Видання "Новая Кубань" писало, що звідти "потоки палива відправляються безпосередньо в країни Чорномор'я і Середземномор'я".

Завдяки залізничному і морському сполученню порт пов’язує внутрішні регіони Росії (регіони видобутку, металургії, енергетики) з морськими шляхами та експортом до Чорного/Середземного моря.

З огляду на нинішню війну та санкції, порти як Темрюк мають стратегічне значення для доступу до водних шляхів — але також стають мішенями атак, як видно з останніх подій.

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