Пожежа у Краснодарському краї РФ: дрони атакували порт Темрюк
У ніч на 25 грудня безпілотники атакували порт у місті Темрюк Краснодарського краю Росії. Внаслідок удару загорілися резервуари з нафтопродуктами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперштаб Краснодарського краю РФ.
За даними, вогонь охопив два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів.
До ліквідації пожежі залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки, зокрема співробітників Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Що передувало?
Вночі 5 грудня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився порт у місті Темрюк.
Чому дрони атакують цей порт?
Порт Темрюк - є основним портом, який приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна з портів Маріуполь та Бердянськ.
Влітку цього року російські ЗМІ повідомляли, що в Темрюкському порту був відкритий термінал для експорту нафти. Видання "Новая Кубань" писало, що звідти "потоки палива відправляються безпосередньо в країни Чорномор'я і Середземномор'я".
-
Завдяки залізничному і морському сполученню порт пов’язує внутрішні регіони Росії (регіони видобутку, металургії, енергетики) з морськими шляхами та експортом до Чорного/Середземного моря.
-
З огляду на нинішню війну та санкції, порти як Темрюк мають стратегічне значення для доступу до водних шляхів — але також стають мішенями атак, як видно з останніх подій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!
А-а-а... Ти "не при ділах"? Це - "не твоя справа..."? У тебе немає 50-100 к долярів? То чого ж ти тут "язиком ляпаєш"?
А образливі клички розумні люди вживають лише аргументовано - а не "просто так", як ти ... Тому "мінта" шукай у дзеркалі... Та зручніше... Бо те, що в тебе "з мізками непорядок", ти аргументуєш сам, своєю дурною писаниною... Я просто вказую на це, користуючись нею...