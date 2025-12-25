Пожар в Краснодарском крае РФ: дроны атаковали порт Темрюк
В ночь на 25 декабря беспилотники атаковали порт в городе Темрюк Краснодарского края России. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края РФ.
По данным, огонь охватил два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.
К ликвидации пожара привлечены 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Информации о пострадавших пока не поступало.
vuiko dobrui
Яр Холодний
Artcore
А-а-а... Ти "не при ділах"? Це - "не твоя справа..."? У тебе немає 50-100 к долярів? То чого ж ти тут "язиком ляпаєш"?
А образливі клички розумні люди вживають лише аргументовано - а не "просто так", як ти ... Тому "мінта" шукай у дзеркалі... Та зручніше... Бо те, що в тебе "з мізками непорядок", ти аргументуєш сам, своєю дурною писаниною... Я просто вказую на це, користуючись нею...
А-а-а... Ти "не при ділах"? Це - "не твоя справа..."? У тебе немає 50-100 к долярів? То чого ж ти тут "язиком ляпаєш"?
Ти вибрав депутатів до Верховної ради. Вони призначили "силові структури"., дали їм "гроші з твоїх податків" (цікаво - як ти з "Швейцарії" податки Україні, платиш), і доручили захищать інтереси України... От вони й роблять це - як уміють... Тобто, все "зав"язане" саме на ТОБІ... Проста наналогія - якщо ти одружений на жінці з паскудним характером, яка ще й їсти готувать не вміє - ти ж не звинувачуєш у цьому, оточуючих? Винуватиш самого себе - бо сам її вибрав... Тут - та сама історія...
Якщо можна "зробить переказ" грошей - так зроби... А ми на результат подивимося...
Влада має робити те що їй наказує народ
Захищаєшь зелених - сам зелений
Або допатякався до ручки, мінт 😆
Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!
Після такого спаму кацапи виженуть корита в море де їх і треба знищити беками з барж
Кацапське ппо - діряве лайно