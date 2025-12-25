РУС
Пожар в Краснодарском крае РФ: дроны атаковали порт Темрюк

В ночь на 25 декабря беспилотники атаковали порт в городе Темрюк Краснодарского края России. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края РФ.

По данным, огонь охватил два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Информации о пострадавших пока не поступало.

+5
це двіжуха !!! 🤣🤣🤣
Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!
25.12.2025 07:14 Ответить
+3
А ти "в курсі", що Новоросійський порт прикривається з моря і повітря всім, чим можна? Поїдь туди, розсунь бонові спорудження, виключи радари, в потім почни "громить" кораблі...
25.12.2025 07:19 Ответить
+2
Це добре, але чому кораблі чорноморської флотилії досі не на дні і пускають калібри, доки олігархи хабаду одне одному заважають торгувати краденим в Українців зерном?
25.12.2025 07:00 Ответить
Це добре, але чому кораблі чорноморської флотилії досі не на дні і пускають калібри, доки олігархи хабаду одне одному заважають торгувати краденим в Українців зерном?
25.12.2025 07:00 Ответить
А ти "в курсі", що Новоросійський порт прикривається з моря і повітря всім, чим можна? Поїдь туди, розсунь бонові спорудження, виключи радари, в потім почни "громить" кораблі...
25.12.2025 07:19 Ответить
Мінт, тихше. Я в курсі що новорос це пів-ляма жебраків-диверсантів, що за 50-100к доларів занесуть бімбу хоч у кремль. Але цього не робиться.
25.12.2025 07:22 Ответить
Мінт. Це агонь
25.12.2025 07:25 Ответить
Вагінь 😁
25.12.2025 07:26 Ответить
Візьми "50-100 к доларів", поїдь до тих "новоросів", заплати , і подивимось на результати...
А-а-а... Ти "не при ділах"? Це - "не твоя справа..."? У тебе немає 50-100 к долярів? То чого ж ти тут "язиком ляпаєш"?
А образливі клички розумні люди вживають лише аргументовано - а не "просто так", як ти ... Тому "мінта" шукай у дзеркалі... Та зручніше... Бо те, що в тебе "з мізками непорядок", ти аргументуєш сам, своєю дурною писаниною... Я просто вказую на це, користуючись нею...
25.12.2025 07:55 Ответить
Aло, дядьку, в мене є силові структури, що існують на мої податки, які і мають мене захищати. Тому оце 'візьми і зроби' лиш видає в тобі зеленого холуя. Соромно що мінт має такий нік, ганьбить Холодний Яр.
25.12.2025 08:00 Ответить
Ну так я ж про це й написав! "Візьми 50-100 к доларів", поїдь до тих "новоросів", заплати , і подивимось на результати...
А-а-а... Ти "не при ділах"? Це - "не твоя справа..."? У тебе немає 50-100 к долярів? То чого ж ти тут "язиком ляпаєш"?
Ти вибрав депутатів до Верховної ради. Вони призначили "силові структури"., дали їм "гроші з твоїх податків" (цікаво - як ти з "Швейцарії" податки Україні, платиш), і доручили захищать інтереси України... От вони й роблять це - як уміють... Тобто, все "зав"язане" саме на ТОБІ... Проста наналогія - якщо ти одружений на жінці з паскудним характером, яка ще й їсти готувать не вміє - ти ж не звинувачуєш у цьому, оточуючих? Винуватиш самого себе - бо сам її вибрав... Тут - та сама історія...
25.12.2025 08:08 Ответить
До новоросів не треба їхати. Можна зробити переказ в монеро. Я обирав праві партії, які в парламенті не представлені. Ти просто дешевий зелений мівінний балабол - мусорьонок.
25.12.2025 08:16 Ответить
Від того, що ти мене обзиваєш "дешевий зелений мівінний балабол - мусорьонок". я ним не стану. Ти "дешевий писарчук" під "проксі", якому навіть не відомо, які у мене політичні погляди.
Якщо можна "зробить переказ" грошей - так зроби... А ми на результат подивимося...
25.12.2025 08:27 Ответить
Ти захищаєш безпорадність зелених спецслужб, які ж в тебе погляди?
Влада має робити те що їй наказує народ
Захищаєшь зелених - сам зелений
Або допатякався до ручки, мінт 😆
25.12.2025 08:31 Ответить
Я вказую на те, що кожен повинен робить доручену справу... Якщо Верховна Рада призначила на посаду "недолугих" так вина лежить на них... Але ж ти тих "недолугих" , у Верховну Раду, вибирав! Тоді вина лежить на тобі! От і ВСЕ...
25.12.2025 08:45 Ответить
Праві партії, які я обирав, до парламенту не пройшли. А ти мабуть задоволений тим кого обрав - пайку підкидують
25.12.2025 08:54 Ответить
Ти? "Вибирав праві партії"? Справжні "праві" - в Україні... Воюють чи допомагають Україні іншим способом... А ти сховався під швейцарський прапорець, і вчиш українців, як їм Україну захищать... Більшої підлості й буть не може...
25.12.2025 08:58 Ответить
Холодець🐓, ти вже адміралом став?Знову суєш свій клюв в чужі коментарі❤️🇺🇦❤️
25.12.2025 07:31 Ответить
Холодець🐓,розкажи народу,як мені розказував,про те,що ЗСУ стріляли по мирних на Донбасі,коли мирними прикривалися москалі❤️🇺🇦❤️
25.12.2025 07:33 Ответить
На даунбасі немає мирних, лише пособники і колаборанти.
25.12.2025 07:37 Ответить
Так ти нацик,як і рашики🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
25.12.2025 07:59 Ответить
І що ти зробиш? Даунецька худоба 🤣🤣🤣
25.12.2025 08:01 Ответить
це двіжуха !!! 🤣🤣🤣
Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!
25.12.2025 07:14 Ответить
Коли корито свиней випливає пускати коколібри його можна атакувати беками зі сторони туреччини, пускати їх з баржі з нейтральних вод. Все доводиться на пальцях пояснювати
25.12.2025 07:25 Ответить
Вперед.
25.12.2025 08:15 Ответить
Гур і сбу - вперед. Вони ж у нас 'слуги народу'.
25.12.2025 08:18 Ответить
Ну то пніть.
25.12.2025 08:20 Ответить
Пинаю тут. Народ з них спросить, Майдан скоро.
25.12.2025 08:21 Ответить
То пніть там.
25.12.2025 08:33 Ответить
Майдан за відновлення ЯДЕРНОГО СТАТУСУ неминучий. Пну
25.12.2025 08:36 Ответить
Порт маняроссійська можна спамити пенопластовими дронами, які виробляв Касьянов

Після такого спаму кацапи виженуть корита в море де їх і треба знищити беками з барж

Кацапське ппо - діряве лайно
25.12.2025 07:35 Ответить
 
 