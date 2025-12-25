Пожар в Краснодарском крае РФ: дроны атаковали порт Темрюк

В ночь на 25 декабря беспилотники атаковали порт в городе Темрюк Краснодарского края России. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края РФ.

По данным, огонь охватил два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Информации о пострадавших пока не поступало.

