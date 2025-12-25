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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Нічна атака дронів на Москву: російська ППО нібито збила 8 БпЛА

Нічна атака дронів на Москву: Собянін заявив про роботу ППО

У ніч на 25 грудня Москву атакували безпілотники. За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО РФ нібито збили 8 БпЛА.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Перші повідомлення про збиття безпілотників з'явилися близько другої години ночі. Тоді Собянін повідомив про нібито знищення 4 безпілотників, що "атакували Москву". 

Згодом, о 2:06 та о 2:08 мер Москви повідомив про начебто збиття ще двох та одного БпЛА, які летіли на Москву.

О 2:20 він заявив про збиття ще одного безпілотника, що "атакував Москву".

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) москва (1398) Удари по РФ (1113)
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Топ коментарі
+10
Дєрьмак сидить на сусідній дачі біля зеленського і продовжує всім крутити.
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25.12.2025 07:55 Відповісти
+8
І я виключно суджу за фактами. Якби Кас'янов і йому подібні не ''мочили'' ''баригу'', то і повномасшабного нападу ворога у 2022 році не було. Нікому було розміновувати Чонгар, відводити наші війська і знищувати ракетні програми. Навпаки, все нарощувалося і укріплювалося.
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25.12.2025 08:18 Відповісти
+7
Чекаємо об'єктивної інформації. Тому що кукурікання собяніна-це ні про що.
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25.12.2025 07:50 Відповісти

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