Нічна атака дронів на Москву: російська ППО нібито збила 8 БпЛА
У ніч на 25 грудня Москву атакували безпілотники. За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО РФ нібито збили 8 БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Перші повідомлення про збиття безпілотників з'явилися близько другої години ночі. Тоді Собянін повідомив про нібито знищення 4 безпілотників, що "атакували Москву".
Згодом, о 2:06 та о 2:08 мер Москви повідомив про начебто збиття ще двох та одного БпЛА, які летіли на Москву.
О 2:20 він заявив про збиття ще одного безпілотника, що "атакував Москву".
Топ коментарі
+10 Victor Litarchuk
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+8 Kozyuk
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+7 Gary Grant
показати весь коментар25.12.2025 07:50 Відповісти Посилання
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