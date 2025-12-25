Нічна атака дронів на Москву: російська ППО нібито збила 8 БпЛА

У ніч на 25 грудня Москву атакували безпілотники. За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО РФ нібито збили 8 БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші повідомлення про збиття безпілотників з'явилися близько другої години ночі. Тоді Собянін повідомив про нібито знищення 4 безпілотників, що "атакували Москву".

Згодом, о 2:06 та о 2:08 мер Москви повідомив про начебто збиття ще двох та одного БпЛА, які летіли на Москву.

О 2:20 він заявив про збиття ще одного безпілотника, що "атакував Москву".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежа у Краснодарському краї РФ: дрони атакували порт Темрюк