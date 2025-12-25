Оренбурзький ГПЗ та нафтовий порт Темрюк атакували дрони СБУ, - джерело. ВIДЕО

Дрони ЦСО "А" СБУ успішно атакували нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що відомо?

Темрюк

Так, у морському порту Темрюк в Краснодарському краї РФ внаслідок атаки палають два резервуари з нафтопродуктами.

Площа пожежі - близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

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Оренбурзький ГПЗ

Також СБУ атакувала Оренбурзький газопереробний завод, який є найбільшим у світі газохімічним комплексом, що переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік.

На підприємстві сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, що очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю.

Наразі роботу ГПЗ зупинено.

Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, фіксує пожежі на заводі.

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