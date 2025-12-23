УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13316 відвідувачів онлайн
Новини Масове знищення російських літаків Спецоперації СБУ
7 648 31

СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н перед підривом субмарини в Новоросійську

Морський літак-розвідник Іл-38Н

Перед ударом по підводному човну "Варшавянка" в порту Новоросійськ Служба безпеки України знищила російський морський літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ, який міг перешкодити атаці.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові деталі спецоперації СБУ в Новоросійську

Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового модернізованого літака Іл-38Н ("Sea Dragon"), який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

Зазначається, що операцію провели співробітники 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ. Літак уразили дроном із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар СБУ по субмарині в Новоросійську - безпрецедентна операція, - британська розвідка

У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі.

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

  • Знищення Іл-38Н, який був єдиним у Чорному морі здатним виявляти підводні дрони "Sub Sea Baby", забезпечило успіх подальшої операції зі знищення субмарини класу "Варшавянка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураження субмарини "Варшавянка": супутникові фото причалу

Більше про Іл-38

Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів.

Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів США.

Автор: 

підводний човен (113) літак (3124) СБУ (14049) Удари по РФ (1102) Новоросійськ (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Пока одни спецы из СБУ - воюют
Другие - под руководством Васеньки - мародерят
Два в одном!!!!!
показати весь коментар
23.12.2025 20:44 Відповісти
+7
то, ось де заробляють генерали сбу?
а, навіщо кажуть, що дружина батрачила на полуниці та прибиранні?
показати весь коментар
23.12.2025 20:44 Відповісти
+7
ну так, промазали епічно - всього два відсіка затоплено, всі сім лопастів на гвинті погнуло, дерев'яні направлючі гребного вала розкололись нахєр (тепер бакаут прийдеться у мадуро на зброю мінять), рульовий механізм покорьожило нахєр... Але це не страшно - метрів двадцять корми відріжуть і нову корму приварять прямо біля того ж пірса, причому навіть не піднімаючи човна. Як кажуть місцеві морські ікспери - ***** вапрос.
показати весь коментар
23.12.2025 22:04 Відповісти

Завантаження...

 
 