СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н перед підривом субмарини в Новоросійську

Перед ударом по підводному човну "Варшавянка" в порту Новоросійськ Служба безпеки України знищила російський морський літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ, який міг перешкодити атаці.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові деталі спецоперації СБУ в Новоросійську

Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового модернізованого літака Іл-38Н ("Sea Dragon"), який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

Зазначається, що операцію провели співробітники 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ. Літак уразили дроном із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар СБУ по субмарині в Новоросійську - безпрецедентна операція, - британська розвідка

У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі.

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

Знищення Іл-38Н, який був єдиним у Чорному морі здатним виявляти підводні дрони "Sub Sea Baby", забезпечило успіх подальшої операції зі знищення субмарини класу "Варшавянка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураження субмарини "Варшавянка": супутникові фото причалу

Більше про Іл-38

Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів.

Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів США.