Удар СБУ по субмарині в Новоросійську - безпрецедентна операція, - британська розвідка

Британська розвідка проаналізувала наслідки нічного удару СБУ по російській субмарині класу "Варшав’янка" у порту Новоросійська, здійсненого безпілотними підводними апаратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

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"Удар, здійснений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати завдання. Цей підводний човен є платформою, здатної нести ракети "Калібр", яка використовувалася для ударів по цілях в Україні", – йдеться в огляді.

Підводний човен РФ досі перебуває в порту після атаки

Британська розвідка повідомляє, що станом на 18 грудня уражений російський підводний човен все ще перебував у порту.

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За даними відкритих джерел, інші російські кораблі залишили військово-морську базу Новоросійськ як запобіжний захід для зменшення ризику потенційних подальших ударів України.

"Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем", – йдеться в огляді.

Там додається, що це може "значно підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії".

Що передувало?

Як повідомлялося, СБУ вперше підірвала російську субмарину підводними дронами Sub Sea Baby у Новоросійську.

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